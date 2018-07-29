В МИД назвали "обоснование" аннексии Крыма Россией жалким

По словам Климкина, своими действиями по Крыму Россия демонстрирует свою слабость

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал принятый в Российской Федерации (РФ) закон о праздновании "Дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи" жалким шагом и демонстрацией слабости РФ. Об этом он написал в своем Twitter.



Так, по словам Климкина, своими действиями по Крыму Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран.

"Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти исправление сегодняшним преступлениям", - написал Климкин.

Он также добавил, что РФ ищет аргументы в прошлом, тогда как "цивилизованный мир - в международном праве".

Отметим, 24 июля Госдума Российской Федерации приняла в окончательной редакции закон, которым установила новую памятну дату России - День принятия Крыма в состав Российской империи.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада осудила аннексию полуострова Крым, и призвала освободить украинских политзаключенных.



В свою очередь Норвегия поддержала заявление США о непризнании аннексии Крыма.



Также Министерство иностранных дел Чехии приветствовало заявление государственного секретаря США Майк Помпео относительно Крыма и заявило о признании незаконности аннексии полуострова Россией.



Добавим, что Помпео 25 июля заявил, что США никогда не признают российскую оккупацию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины. В Госдепе в очередной раз признали, что Россия нарушила международное право.