МЗС Фінляндії визнав втручання Росії у роботу GPS на навчаннях НАТО

Фото: навчання НАТО Trident Juncture (Marco.Dorow/nato.int)

У міністерстві визнали недоцільним розкривати деталі цієї справи громадськості

В МЗС Фінляндії згодні з висновками норвезьких військових про те, що перешкоди в системі навігації GPS під час навчань НАТО були викликані діями Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Наголошується, що в міністерстві визнали недоцільним розкривати деталі цієї справи громадськості.

Згідно з інформацією відомства, влада продовжують розслідувати інцидент і обговорюють це питання з Росією по дипломатичних каналах.

Зокрема, позиція Фінляндія полягає в тому, що подібні дії не повинні ставити під загрозу авіасполучення.

Нагадаємо, збій в роботі GPS фінські військовослужбовці зафіксували у заполярних районах Фінляндії 9 листопада.

Пізніше прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сипиля заявив, що до збоїв системи GPS може бути причетна Росія.

13 листопада Міністерство оборони Норвегії підтвердило, що з'явилися раніше відомості про те, що військові вважають РФ причетною до збоїв в роботі GPS, що спостерігалися на території країни в період навчань НАТО Trident Juncture.