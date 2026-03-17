"Мы еще не готовы уйти": Трамп назвал сроки завершения операции в Иране

На вопрос, имеет ли он план действий в отношении Ирана "на следующий день", Трамп ответил, что если США прекратят военную операцию сейчас, то "Ирану понадобится 10 лет, чтобы восстановиться".

"Но мы еще не готовы уйти. Однако мы уйдем в ближайшем будущем, мы уйдем практически в ближайшем будущем", - добавил он.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что США получили "большую поддержку" от стран Ближнего Востока, но "практически не получили поддержки" от НАТО.

Напомним, недавно Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты фактически уже победили в войне против Ирана, а вопрос заключается лишь в том, когда именно завершатся боевые действия.

В то же время Израиль планирует продолжать свою военную кампанию против Ирана еще минимум три недели. По данным израильских чиновников, пока остаются "тысячи" невыполненных целей.