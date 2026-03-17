Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Мы еще не готовы уйти": Трамп назвал сроки завершения операции в Иране

21:00 17.03.2026 Вт
2 мин
По словам президента США, это произойдет уже в ближайшем будущем
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты еще не готовы покинуть операцию в Иране, но сделают это в ближайшем будущем.

На вопрос, имеет ли он план действий в отношении Ирана "на следующий день", Трамп ответил, что если США прекратят военную операцию сейчас, то "Ирану понадобится 10 лет, чтобы восстановиться".

"Но мы еще не готовы уйти. Однако мы уйдем в ближайшем будущем, мы уйдем практически в ближайшем будущем", - добавил он.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что США получили "большую поддержку" от стран Ближнего Востока, но "практически не получили поддержки" от НАТО.

Напомним, недавно Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты фактически уже победили в войне против Ирана, а вопрос заключается лишь в том, когда именно завершатся боевые действия.

В то же время Израиль планирует продолжать свою военную кампанию против Ирана еще минимум три недели. По данным израильских чиновников, пока остаются "тысячи" невыполненных целей.

Между тем The Wall Street Journal сообщало со ссылкой на источники, что некоторые советники Трампа начали призывать его завершать войну. Это происходит на фоне подорожания нефти и опасений, что затяжной конфликт будет иметь негативные политические последствия.

Сегодня, 17 марта, директор контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку из-за несогласия с американской операцией в Иране. Он заявил, что не может поддерживать отправку американцев на войну, которая "не оправдывает цену американских жизней".

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранДональд Трамп