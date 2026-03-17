ua en ru
Вт, 17 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Глава контртеррористического центра США уволился с громким заявлением о Трампе и Иране

17:27 17.03.2026 Вт
2 мин
Джо Кент считает, что война с Ираном бессмысленна для США
aimg Иван Носальский
Глава контртеррористического центра США уволился с громким заявлением о Трампе и Иране

Директор контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку. Причиной стало его несогласие с американской войной против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кента в соцсети X и CNN.

Читайте также: Для этого нет никакой причины: Трамп заявил, что не готов объявить победу над Ираном

В своем заявлении для президента Дональда Трампа Кент написал, что не может поддерживать войну против Ирана.

"Очевидно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного американского лобби", - считает он.

По словам Кента, в начале второго президентского срока Трампа его политика "Америка прежде всего" была "подорвана высокопоставленными израильскими чиновниками и влиятельными представителями американских СМИ".

"Этот "информационный пузырь" использовался, чтобы ввести вас в заблуждение и заставить поверить, что Иран представлял непосредственную угрозу для США и что при нанесении удара сейчас существует ясный путь к быстрой победе", - пишет директор контртеррористического центра США в заявлении для Трампа.

Кент добавил, что как ветеран и супруг погибшей военнослужащей, он не может поддерживать отправку американцев на войну, которая "не оправдывает цену американских жизней".

"Время для решительных действий настало. Вы можете изменить курс и наметить новый путь для нашей страны, или позволить нам дальше скатываться к упадку и хаосу. Карты у вас на руках", - отметил он.

Реакция Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что у Трампа "были веские и убедительные доказательства того, что Иран собирался первым нанести удар по Соединенным Штатам".

"Главнокомандующий определяет, что представляет собой угрозу, а что нет, потому что именно он уполномочен на это в соответствии с Конституцией - и потому что американский народ пошел на избирательные участки и доверил ему, и только ему, принятие таких окончательных решений", - добавила она.

Ливитт назвала абсурдным утверждение Кента о том, что Трамп решил воевать с Ираном под влиянием других государств.

Демократы против войны с Ираном

Напомним, еще 4 марта стало известно, что американские сенаторы-демократы хотят рассмотреть резолюцию для того, чтобы взять под контроль новые удары Трампа по Ирану.

Такая инициатива столкнулась с сопротивлением республиканцев, которые считают, что американскому лидеру необходимо "довести дело до конца".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Дональд Трамп
Новости
"Эксперты готовы немедленно": Украина восстановит "Дружбу" за европейские деньги, - ЕС
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО