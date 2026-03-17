"Ми ще не готові піти": Трамп назвав терміни завершення операції в Ірані

На запитання, чи має він план дій щодо Ірану "на наступний день", Трамп відповів, що якщо США припинять військову операцію зараз, то "Ірану знадобиться 10 років, щоб відновитися".

"Але ми ще не готові піти. Проте ми підемо в найближчому майбутньому, ми підемо практично в найближчому майбутньому", - додав він.

Крім того, Трамп наголосив, що США отримали "велику підтримку" від країн Близького Сходу, але "практично не отримали підтримки" від НАТО.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати фактично вже перемогли у війні проти Ірану, а питання полягає лише в тому, коли саме завершаться бойові дії.

Водночас Ізраїль планує продовжувати свою військову кампанію проти Ірану ще щонайменше три тижні. За даними ізраїльських посадовців, наразі залишаються "тисячі" невиконаних цілей.