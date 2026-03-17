Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Ми ще не готові піти": Трамп назвав терміни завершення операції в Ірані

21:00 17.03.2026 Вт
2 хв
За словами президента США, це станеться вже в найближчому майбутньому
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати ще не готові покинути операцію в Ірані, але зроблять це у найближчому майбутньому.

На запитання, чи має він план дій щодо Ірану "на наступний день", Трамп відповів, що якщо США припинять військову операцію зараз, то "Ірану знадобиться 10 років, щоб відновитися".

"Але ми ще не готові піти. Проте ми підемо в найближчому майбутньому, ми підемо практично в найближчому майбутньому", - додав він.

Крім того, Трамп наголосив, що США отримали "велику підтримку" від країн Близького Сходу, але "практично не отримали підтримки" від НАТО.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати фактично вже перемогли у війні проти Ірану, а питання полягає лише в тому, коли саме завершаться бойові дії.

Водночас Ізраїль планує продовжувати свою військову кампанію проти Ірану ще щонайменше три тижні. За даними ізраїльських посадовців, наразі залишаються "тисячі" невиконаних цілей.

Тим часом The Wall Street Journal повідомляло з посиланням на джерела, що деякі радники Трампа почали закликати його завершувати війну. Це відбувається на тлі подорожчання нафти та побоювань, що затяжний конфлікт матиме негативні політичні наслідки.

Сьогодні, 17 березня, директор контртерористичного центру США Джо Кент подав у відставку через незгоду з американською операцією в Ірані. Він заявив, що не може підтримувати відправлення американців на війну, яка "не виправдовує ціну американських життів".

