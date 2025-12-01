"Мы рассчитываем на Китай". Макрон попросит Си Цзиньпина склонить РФ к перемирию
В среду, 3 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Китай попросит Си Цзиньпина повлиять на РФ для прекращения огня в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, которое приводит BFM.
Макрон прибудет в Пекин в среду и пробудет там до пятницы. Это будет его четвертый официальный визит в Китай за время президентства.
Во время визита президент Франции намерен попросить китайского лидера Си Цзиньпина повлиять на Россию. Таким образом Макрон планирует добиться прекращения огня в Украине и приложить усилия для налаживания торговых отношений между Китаем и ЕС.
"Мы рассчитываем на Китай, который, как и мы, является постоянным членом Совета Безопасности (...), чтобы он повлиял на Россию, чтобы Россия и, в частности, Владимир Путин наконец решились на перемирие", - подчеркнул Барро.
Встреча Макрона с Зеленским и мирный план
Напомним, сегодня, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Париже. В Елисейском дворце он встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Отметим, Барро назвал сегодняшний визит лидера Украины в Париж "не случайным". Он также подчеркнул, что мирные переговоры в Украине не могут состояться без участия европейцев.
В канцелярии Макрона анонсировали, что президенты обсудят ситуацию в Украине и условия достижения справедливого и продолжительного мира.
Отметим, что только вчера, 30 ноября, украинская делегация провела переговоры с США во Флориде по дальнейшему согласованию мирного плана, наработанного в Женеве, чтобы привести его к формату, который откроет путь к миру и гарантиям безопасности.
Президент Украины заявил, что на этой неделе будет много дипломатической работы, в том числе и с союзниками из Европы.
Добавим, МИД Франции заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен будет согласиться на прекращение огня. В противном случае Россию будут ждать новые санкции.
РБК-Украина ранее писало, что министр иностранных дел Франции сообщил, что Европейский Совет может принять решение относительно замороженных активов РФ уже 18 декабря. В то же время он признал, что европейцы расходятся во мнениях по этому вопросу.