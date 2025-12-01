"Мы рассчитываем на Китай". Макрон попросит Си Цзиньпина склонить РФ к перемирию

В среду, 3 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Китай попросит Си Цзиньпина повлиять на РФ для прекращения огня в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, которое приводит BFM.