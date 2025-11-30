Путин должен согласиться на прекращение огня, иначе РФ ждут новые санкции, - Барро

Глава Кремля Владимиром Путиным должен будет согласиться на прекращение огня, иначе Россию будут ждать новые санкционные меры.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для La Tribune .

По мнению французского министра, Путин заинтересован в том, чтобы серьезно отнестись к мирному плану Трампа, который был доработан в ходе переговоров в Женеве. Причина - неудачи РФ на фронте.

"Миллиметровое продвижение российской армии на востоке Украины происходит ценой колоссальных человеческих потерь: ежедневно на фронте гибнет более 1000 российских солдат", - сказал Барро.

Он пояснил, что для того, чтобы скрыть эту неудачу, РФ намеренно атакует гражданскую инфраструктуру и жилые районы в тылу Украины, тем самым нарушая международное право и законы войны.

Также он подчеркнул, что Москве остается либо согласится остановить войну, либо готовится к новым санкциям.

"Владимир Путин должен согласиться на прекращение огня или смириться с тем, что Россия будет подвергнута новым санкциям, которые истощат её экономику, а также усиленной поддержке Украины со стороны европейцев", - резюмировал глава французского МИД.