Путин должен согласиться на прекращение огня, иначе РФ ждут новые санкции, - Барро

Воскресенье 30 ноября 2025 05:07
UA EN RU
Путин должен согласиться на прекращение огня, иначе РФ ждут новые санкции, - Барро Фото: глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава Кремля Владимиром Путиным должен будет согласиться на прекращение огня, иначе Россию будут ждать новые санкционные меры.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для La Tribune.

По мнению французского министра, Путин заинтересован в том, чтобы серьезно отнестись к мирному плану Трампа, который был доработан в ходе переговоров в Женеве. Причина - неудачи РФ на фронте.

"Миллиметровое продвижение российской армии на востоке Украины происходит ценой колоссальных человеческих потерь: ежедневно на фронте гибнет более 1000 российских солдат", - сказал Барро.

Он пояснил, что для того, чтобы скрыть эту неудачу, РФ намеренно атакует гражданскую инфраструктуру и жилые районы в тылу Украины, тем самым нарушая международное право и законы войны.

Также он подчеркнул, что Москве остается либо согласится остановить войну, либо готовится к новым санкциям.

"Владимир Путин должен согласиться на прекращение огня или смириться с тем, что Россия будет подвергнута новым санкциям, которые истощат её экономику, а также усиленной поддержке Украины со стороны европейцев", - резюмировал глава французского МИД.

Мирный план США

Напомним, несколько недель назад США представили Украине новый мирный план по завершению войны. Документ в первоначальном виде имел 28 пунктов и был выгоден России, ведь в нем были основные "хотелки" Кремля.

Согласно документу, Украина должна была покинуть Донбасс, сократить численность ВСУ, отказаться от дальнобойного вооружения и выполнять ряд других условий.

В связи с этим в Женеве 23 ноября прошла встрече делегаций США, Украины и Европы. Стороны доработали документ, сделав его более выгодным для украинцев.

При этом Киев и Вашингтон выпустили совместное заявление, в котором было сказано, что в окончательные положения документа будут согласованы на встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа.

На данный момент работа над мирным планом продолжается. Вчера Зеленский анонсировал, что секретарь СНБО Рустем Умеров вместе с украинской делегацией уже на пути в США, чтобы продолжать работу над документом.

Агентство Reuters писало, что встреча с американской делегацией будет уже завтра и со стороны США будут госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Кроме того, ранее сам Трамп анонсировал, что отправит Уиткоффа в Москву. Судя по заявлениям Кремля, визит ожидается на следующей неделе.

