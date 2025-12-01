"Ми розраховуємо на Китай". Макрон попросить Сі Цзіньпіна схилити РФ до перемир'я
У середу, 3 грудня, президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Китаю попросить Сі Цзіньпіна вплинути на РФ для припинення вогню в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро, яку наводить BFM.
Макрон прибуде в Пекін у середу і перебуватиме там до п'ятниці. Це буде його четвертий офіційний візит до Китаю за час президентства.
Під час візиту президент Франції має намір попросити китайського лідера Сі Цзіньпіна вплинути на Росію. Таким чином Макрон планує домогтися припинення вогню в Україні та докласти зусиль для налагодження торговельних відносин між Китаєм та ЄС.
"Ми розраховуємо на Китай, який, як і ми, є постійним членом Ради Безпеки (...), щоб він вплинув на Росію, щоб Росія і, зокрема, Володимир Путін нарешті зважилися на перемир'я", - наголосив Барро.
Зустріч Макрона із Зеленським та мирний план
Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Парижі. У Єлисейському палаці він зустрінеться з французьким лідером Еммануелем Макроном.
Зазначимо, Барро назвав сьогоднішній візит лідера України до Парижа "не випадковим". Він також наголосив, що мирні переговори в Україні не можуть відбутися без участі європейців.
У канцелярії Макрона анонсували, що президенти обговорять ситуацію в Україні та умови досягнення справедливого і тривалого миру.
Зазначимо, що лише вчора, 30 листопада українська делегація провела перемовини зі США у Флориді щодо подальшого узгодження мирного плану, напрацьованого в Женеві, аби привести його до формату, який відкриє шлях до миру та гарантій безпеки.
Президент України заявив, що цього тижня буде багато дипломатичної роботи зокрема й з союзниками з Європи.
Додамо, МЗС Франції заявило, що російський диктатор Володимир Путін повинен буде погодитися на припинення вогню. В іншому випадку на Росію чекатимуть нові санкції.
РБК-Україна раніше писало, що міністр закордонних справ Франції повідомив, що Європейська Рада може ухвалити рішення щодо заморожених активів РФ вже 18 грудня. Водночас він визнав, що європейці розходяться в думках щодо цього питання.