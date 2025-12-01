"Ми розраховуємо на Китай". Макрон попросить Сі Цзіньпіна схилити РФ до перемир'я

У середу, 3 грудня, президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Китаю попросить Сі Цзіньпіна вплинути на РФ для припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро, яку наводить BFM.