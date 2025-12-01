Во Франции сделали заявление о мирных переговорах накануне встречи Зеленского и Макрона

Мирные переговоры в Украине не могут состояться без участия европейцев. А сегодняшний визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж не случаен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, которое приводит Le Figaro .

"Мы приложили все усилия, чтобы все делалось в интересах мира в Украине и безопасности в Европе", - отметил Барро.

Он также добавил, что недавно представленный Соединенными Штатами план из 28 пунктов был существенно изменен.

"С одной стороны, мы добились исключения всего, что касается европейцев, а с другой стороны, мы впервые получили четкое заявление от Соединенных Штатов, которая выразила намерение сотрудничать с нами над подготовкой того, что называется гарантиями безопасности, то есть военных элементов, которые предотвратят любую дальнейшую агрессию со стороны Украины после достижения мира", - подчеркнул французский министр.

Он отметил, что пока Россия стремится ограничить возможности украинской армии, европейцы намерены поддерживать "крепкую постмирную" украинскую армию.

"Это потребует... чтобы мы помогли ей отстроиться", - пояснил Барро.

Министр также назвал "беспрецедентным в европейской истории" объединение 35 стран в так называемой коалиции решительных, созданной "чтобы обеспечить совместный ответ за пределами НАТО на вопросы безопасности" со времен окончания Второй мировой войны.