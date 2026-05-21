ua en ru
Чт, 21 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Кремль назвал "фейком" публикацию о подготовке российских военных в Китае

18:50 21.05.2026 Чт
2 мин
Для Кремля все, что сказано против них, является "фейком" и "провокацией"
aimg Анастасия Никончук
Кремль назвал "фейком" публикацию о подготовке российских военных в Китае Фото: российские военные (GettyImages)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Reuters о якобы тайной подготовке российских военнослужащих в Китае, заявив, что подобные сообщения не соответствуют действительности и должны восприниматься с осторожностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Читайте также: Китай отреагировал на статью о словах Си Цзиньпиня, что Путин может "пожалеть" о войне

Кремль отверг публикацию Reuters

В Кремле заявили, что информация агентства Reuters о якобы скрытом обучении около 200 российских военных на территории Китая не соответствует действительности.

Речь шла о сообщениях, согласно которым часть этих военнослужащих впоследствии могла быть задействована в войне против Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что "западные СМИ нередко распространяют недостоверные данные, и призвал относиться к подобным публикациям критически".

Что содержалось в сообщении Reuters

По данным Reuters, в документе российско-китайского соглашения от июля 2025 года якобы указывалось, что около 200 российских военных должны пройти обучение на объектах в Китае, включая Пекин и Нанкин.

Также документ предусматривал аналогичную подготовку китайских военнослужащих на территории России.

При этом официального подтверждения этих данных стороны не предоставляли.

Позиция Китая и дипломатический контекст

Пекин ранее заявлял о нейтральной позиции в конфликте России и Украины, подчеркивая стремление выступать посредником в возможном урегулировании.

В то же время председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин обсуждали вопросы мира во время недавней встречи в Китае.

На фоне этих контактов тема военного взаимодействия двух стран продолжает вызывать повышенное внимание западных СМИ и аналитиков.

Напоминаем, что по информации источников, между президентами США и Тайваня может состояться первый за несколько лет прямой телефонный разговор, что, как ожидается, может вызвать негативную реакцию Пекина, который рассматривает остров как часть своей территории.

Отметим, что в ходе визита в Пекин глава Кремля пытался получить согласие председателя КНР Си Цзиньпина на запуск строительства нового газопровода, однако переговоры завершились без подписания соглашения и без установления сроков реализации проекта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Кремль Китай
Новости
Кремль под давлением реальности снижает планку целей войны, - Буданов
Кремль под давлением реальности снижает планку целей войны, - Буданов
Аналитика
Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким