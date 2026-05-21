Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Reuters о якобы тайной подготовке российских военнослужащих в Китае, заявив, что подобные сообщения не соответствуют действительности и должны восприниматься с осторожностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Кремль отверг публикацию Reuters

Речь шла о сообщениях, согласно которым часть этих военнослужащих впоследствии могла быть задействована в войне против Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что "западные СМИ нередко распространяют недостоверные данные, и призвал относиться к подобным публикациям критически".

Что содержалось в сообщении Reuters

По данным Reuters, в документе российско-китайского соглашения от июля 2025 года якобы указывалось, что около 200 российских военных должны пройти обучение на объектах в Китае, включая Пекин и Нанкин.

Также документ предусматривал аналогичную подготовку китайских военнослужащих на территории России.

При этом официального подтверждения этих данных стороны не предоставляли.

Позиция Китая и дипломатический контекст

Пекин ранее заявлял о нейтральной позиции в конфликте России и Украины, подчеркивая стремление выступать посредником в возможном урегулировании.

В то же время председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин обсуждали вопросы мира во время недавней встречи в Китае.

На фоне этих контактов тема военного взаимодействия двух стран продолжает вызывать повышенное внимание западных СМИ и аналитиков.