Китай ответил на обвинения ЕС в подготовке российских военных

Китай ответил на заявления Евросоюза о подготовке российских солдат к участию в войне против Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь на брифинге в Пекине.

По ее словам, соответствующие данные уже находятся в распоряжении европейской стороны.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС подтвердил факт подготовки китайскими военными российских солдат к боевым действиям в Украине.

Китай обучал сотни российских солдат в нескольких местах на своей территории — и часть из них уже оказалась на передовой. Это противоречит тому, что Пекин ранее сообщал европейской стороне.

Еще ранее Reuters писало, что в конце 2025 года Китай тайно подготовил около 200 российских военных на объектах в Пекине и Нанкине. Среди направлений обучения — дроны, радиоэлектронная борьба и бронетанковая пехота.