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Китай ответил на обвинения ЕС в подготовке российских военных

14:15 16.06.2026 Вт
1 мин
Что сказали в Пекине?
aimg Елена Чупровская
Китай ответил на обвинения ЕС в подготовке российских военных Фото: официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь (Getty Images)
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Китай ответил на заявления Евросоюза о подготовке российских солдат к участию в войне против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь на брифинге в Пекине.

Что сказал Китай

«Эти утверждения беспочвенны и носят чисто клеветнический характер», — заявил Линь Цзянь.

Пресс-секретарь назвал слова представительницы ЕС необоснованными и отверг их без дополнительных объяснений.

Что утверждает ЕС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС подтвердил факт подготовки китайскими военными российских солдат к боевым действиям в Украине.

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По ее словам, соответствующие данные уже находятся в распоряжении европейской стороны.

Китай обучал сотни российских солдат в нескольких местах на своей территории — и часть из них уже оказалась на передовой. Это противоречит тому, что Пекин ранее сообщал европейской стороне.

Еще ранее Reuters писало, что в конце 2025 года Китай тайно подготовил около 200 российских военных на объектах в Пекине и Нанкине. Среди направлений обучения — дроны, радиоэлектронная борьба и бронетанковая пехота.

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