Ремонт дорог в Украине обойдется в 52 млрд гривен и пройдет в два этапа, - Зеленский

На ремонт дорог в Украине после зимы необходимо 52 млрд гривен. Финансирование будут брать из разных источников.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский и премьер Украины Юлия Свириденко заявили на брифинге .

"Сегодня острый вопрос - это дороги. Сегодня мы получили ответ, ясна цифра. Правительство будет работать, цифра не маленькая. Требуется для ремонта 52 млрд грн на сегодня", - рассказал глава государства.

По его словам, все понимают источники финансирования для ремонта дорог. Глава государства выразил надежду на плодотворное сотрудничество между правительством и нардепами.

Также Зеленский уточнил, что восстановление будет проходить в два этапа - до июня и потом до октября. Особое внимание - международным трассам.

Откуда возьмут деньги

В свою очередь премьер Юлия Свириденко рассказала, что часть денег на ремонт - 12,6 млрд гривен - возьмут из программы Минразвития, которая была предусмотрена госбюджетом.

Также есть средства, которые Кабмин готов выделить из резервного фонда. Это будет как минимум 10 млрд гривен.

При этом, по словам главы правительства, на ремонт прифронтовых дорог деньги выделят из бюджета Минобороны.

"Мы утверждаем перечень приоритетных дорог вместе с Минобороны, Генштабом, и Минздравом, потому что эти дороги - это эвакуационные дороги. И поэтому, собственно, этот перечень согласен, и мы готовы двигаться", - сказала она.

Премьер добавила, что вчера, 4 марта, правительство принимало протокольные решения о выделении первых 3 млрд гривен. В дальнейшем выделять средства будут по мере необходимости. Задача - закончить ремонт в максимально быстрые сроки.