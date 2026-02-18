ua en ru
На дорогах яма на яме: почему в Киевской области сейчас кладут "холодный" асфальт и эффективно ли это

Среда 18 февраля 2026 11:34
UA EN RU
На дорогах яма на яме: почему в Киевской области сейчас кладут "холодный" асфальт и эффективно ли это На некоторых дорогах столичного региона проводят аварийный ямочный ремонт (фото иллюстративное: facebook.com/avtomobilnidorogu)
Автор: Ирина Костенко

На дорогах Киевской области проводят аварийный ямочный ремонт с использованием "холодного" асфальта. Поэтому гражданам объяснили, эффективен ли такой метод и где еще его используют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Службы восстановления и развития инфраструктуры (СВРИ) в Киевской области в Facebook.

Читайте также: Правительство выделило более 700 миллионов гривен на ремонт дорог: какие регионы получат деньги

Почему ситуация на дорогах области - сложная

Гражданам рассказали, что массовое образование ям на дорогах Киевской области вызвали:

  • сложные погодные условия;
  • интенсивные осадки;
  • низкие температуры.

Итак, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспорта, подрядные организации (по заказу СВРИ в Киевской области) проводят аварийный ямочный ремонт - в рамках эксплуатационного содержания дорог государственного значения.

Какие дороги и маршруты сегодня в приоритете

Согласно информации Службы восстановления и развития инфраструктуры, дорожные работы выполняют, прежде всего, на наиболее загруженных маршрутах:

  • международных дорогах;
  • национальных дорогах;
  • региональных дорогах.

"Имеющих ключевое значение для транспортного сообщения области и страны", - уточнили специалисты.

Кроме того, ремонт продолжается на территориальных автодорогах с интенсивным движением.

Почему дорожники кладут "холодный" асфальт

В СВРИ сообщили, что работы по аварийному ямочному ремонту на дорогах государственного значения Киевской области выполняются "по подходам, которые применяют в европейских странах во время зимнего содержания дорог".

Отмечается, что учитывая зимние погодные условия ремонт проводят:

  • с использованием холодных асфальтобетонных смесей;
  • со строгим соблюдением технологии.

"Такой ремонт является вынужденным, но необходимым для сохранения проездного состояния дорог", - объяснили украинцам.

На дорогах яма на яме: почему в Киевской области сейчас кладут &quot;холодный&quot; асфальт и эффективно ли этоАварийный ямочный ремонт в холодное время года (иллюстрация: facebook.com/kv.restoration)

Эффективен ли такой ямочный ремонт

Специалисты СВРИ рассказали, что подобную практику активно применяют во многих странах Европы.

Так, "холодный" асфальт для оперативного устранения аварийной ямочности зимой широко используют, в частности:

  • в Польше;
  • в Германии;
  • в Чехии;
  • в странах Балтии.

Сообщается также, что дорожные службы там работают по принципу быстрого реагирования.

"Бригады выезжают сразу после обнаружения повреждений, чтобы не допустить дальнейшего разрушения покрытия и повышения аварийности", - объяснили гражданам.

Когда дорожники вернутся к "горячему" асфальту

Украинцам рассказали, что после наступления стабильно теплой погоды дорожные работы продолжат с использованием "горячего" асфальта.

Уточняется, что к этому процессу привлекут все имеющиеся ресурсы подрядных организаций. Это позволит значительно ускорить восстановление покрытия.

"Так же, как это практикуют в европейских странах после завершения зимнего периода", - отметили в СВРИ.

О чем просят водителей в Киевской области

В завершение Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области обратилась к водителям с просьбами:

  • с пониманием относиться к временным неудобствам в местах проведения ремонта;
  • соблюдать требования дорожных знаков (особенно скоростных ограничений);
  • быть внимательными на дороге.

"Безопасность движения - общая ответственность всех участников дорожного движения", - подытожили в пресс-службе СВРИ.

На дорогах яма на яме: почему в Киевской области сейчас кладут &quot;холодный&quot; асфальт и эффективно ли этоПубликация СВРИ в Киевской области (скриншот: facebook.com/kv.restoration)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Николаев первым в Украине запускает ИИ для контроля дорог и объясняли, как работает технология.

Тем временем глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин сообщил, почему работы по инфраструктуре не показывают публично.

Читайте также, зачем украинским водителям нужно проверять номерные знаки перед выездом.

