На дорогах яма на яме: почему в Киевской области сейчас кладут "холодный" асфальт и эффективно ли это
На дорогах Киевской области проводят аварийный ямочный ремонт с использованием "холодного" асфальта. Поэтому гражданам объяснили, эффективен ли такой метод и где еще его используют.
Почему ситуация на дорогах области - сложная
Гражданам рассказали, что массовое образование ям на дорогах Киевской области вызвали:
- сложные погодные условия;
- интенсивные осадки;
- низкие температуры.
Итак, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспорта, подрядные организации (по заказу СВРИ в Киевской области) проводят аварийный ямочный ремонт - в рамках эксплуатационного содержания дорог государственного значения.
Какие дороги и маршруты сегодня в приоритете
Согласно информации Службы восстановления и развития инфраструктуры, дорожные работы выполняют, прежде всего, на наиболее загруженных маршрутах:
- международных дорогах;
- национальных дорогах;
- региональных дорогах.
"Имеющих ключевое значение для транспортного сообщения области и страны", - уточнили специалисты.
Кроме того, ремонт продолжается на территориальных автодорогах с интенсивным движением.
Почему дорожники кладут "холодный" асфальт
В СВРИ сообщили, что работы по аварийному ямочному ремонту на дорогах государственного значения Киевской области выполняются "по подходам, которые применяют в европейских странах во время зимнего содержания дорог".
Отмечается, что учитывая зимние погодные условия ремонт проводят:
- с использованием холодных асфальтобетонных смесей;
- со строгим соблюдением технологии.
"Такой ремонт является вынужденным, но необходимым для сохранения проездного состояния дорог", - объяснили украинцам.
Аварийный ямочный ремонт в холодное время года (иллюстрация: facebook.com/kv.restoration)
Эффективен ли такой ямочный ремонт
Специалисты СВРИ рассказали, что подобную практику активно применяют во многих странах Европы.
Так, "холодный" асфальт для оперативного устранения аварийной ямочности зимой широко используют, в частности:
- в Польше;
- в Германии;
- в Чехии;
- в странах Балтии.
Сообщается также, что дорожные службы там работают по принципу быстрого реагирования.
"Бригады выезжают сразу после обнаружения повреждений, чтобы не допустить дальнейшего разрушения покрытия и повышения аварийности", - объяснили гражданам.
Когда дорожники вернутся к "горячему" асфальту
Украинцам рассказали, что после наступления стабильно теплой погоды дорожные работы продолжат с использованием "горячего" асфальта.
Уточняется, что к этому процессу привлекут все имеющиеся ресурсы подрядных организаций. Это позволит значительно ускорить восстановление покрытия.
"Так же, как это практикуют в европейских странах после завершения зимнего периода", - отметили в СВРИ.
О чем просят водителей в Киевской области
В завершение Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области обратилась к водителям с просьбами:
- с пониманием относиться к временным неудобствам в местах проведения ремонта;
- соблюдать требования дорожных знаков (особенно скоростных ограничений);
- быть внимательными на дороге.
"Безопасность движения - общая ответственность всех участников дорожного движения", - подытожили в пресс-службе СВРИ.
Публикация СВРИ в Киевской области (скриншот: facebook.com/kv.restoration)
