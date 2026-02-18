Свириденко поручила срочно готовить ремонт дорог: какие трассы восстановят первыми
Украинское правительство распорядилось начать срочный ремонт автомобильных дорог общего пользования, как только разрешат погодные условия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.
Она отметила, что поручила вице-премьеру по восстановлению Украины Алексею Кулебе срочно обеспечить готовность к ремонту дорог.
В первую очередь будут восстанавливать стратегически важные маршруты, которые обеспечивают логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин, а также работу критической инфраструктуры.
"Работы должны быть начаты, как только это позволят погодные условия", - добавила Свириденко.
Глава украинского правительства заверила, что в госбюджете на 2026 год предусмотрены расходы на ремонт дорог. Кабмин работает над дополнительным финансированием.
Стоит заметить, что состояние дорог в Украине ухудшилось из-за сложных погодных условий. Резкие колебания температуры - от морозов до оттепели - способствуют образованию трещин и разрушению покрытия.
Ремонт дорог в Киевской области
Напомним, на государственных дорогах Киевской области продолжается экстренный ямочный ремонт для стабилизации проезда.
К массовому разрушению покрытия привели собой морозы, осадки и резкие перепады температур. Работы ведутся на наиболее загруженных международных, национальных и региональных трассах, имеющих стратегическое значение для логистики страны.
В зимний период дорожники используют технологию холодного асфальта. Этот метод является общеевропейской практикой (применяется в Германии, Польше и Чехии) для быстрого устранения повреждений в морозную погоду.