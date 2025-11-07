"Мы могли бы уничтожить мир 150 раз": Трамп обсуждал с РФ и Китаем денуклеаризацию

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его целью во внешней политике является сокращение ядерных вооружений, то есть денуклеаризация. По его словам, эту тему он уже обсуждал с РФ и Китаем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
"Моей доктриной (внешнеполитической - ред.) была бы денуклеаризация, потому что ядерного оружия у нас достаточно", - заявил Трамп, вспоминая недавнюю встречу с главой КНР СИ Цзиньпинем в Южной Корее.
По его словам, США являются первыми в вопросе ядерного вооружения, РФ на втором месте, а Китай - на третьем.
"С большим отставанием, но через 4-5 лет они догонят. Они, знаете, работают сверхурочно над ядерным вооружением. Я считаю, что денуклеаризация была бы отличным решением. Мы можем уничтожить мир 150 раз, и в этом нет никакой необходимости", - сказал глава Белого дома.
Трамп также выразил надежду, что сможет совместно с лидерами вышеперечисленных стран прийти к общему знаменателю в вопросе денуклеаризации.
"Я говорил об этом с президентом Путиным. Я говорил об этом с главой Си.
И все хотели бы тратить эти деньги на другие вещи, на то, что действительно может приносить пользу людям сегодня", - отметил президент США.
Завершая эту тему, Трамп еще раз подчеркнул, что рассчитывает согласовать с КНР и Россией денуклеаризацию. Также он заявил, что хочет "мира во всем мире", к чему уже "очень близки".
"Было много войн, которые бушевали, и о которых люди не знали. Сейчас они больше не бушуют. Осталась одна, и мы надеемся, что вскоре сможем решить и ее", - заявил Трамп, подразумевая, очевидно, войну в Украине с РФ.
Напомним, еще в начале этого года мы писали, что Трамп хочет уговорить Россию и Китай уменьшить запасы ядерного оружия. Тогда он подчеркнул, что хотел бы, чтобы российский диктатор Владимир Путин также начал сокращать свои стратегические ядерные силы.
Как известно, недавно в РФ в рамках так называемой стратегической тренировки отработали "применение ядерного вооружения", в том числе с ракетным комплексом "Ярс", на котором нередко акцентирует Москва.
Евросоюз призвал Россию прекратить ядерные угрозы после того, как диктатор Владимир Путин допустил возобновление испытаний ядерного оружия.
Вскоре Трамп подтвердил намерения США возобновить ядерные испытания в Штатах спустя 30 лет паузы. Недавно американский лидер заявил, что Вашингтон говорит об этом прямо и США не собираются быть единственной страной, которая этого не делает - намекая на КНР и РФ.
Отметим, еще в 2023 году сообщалось, что США, Россия и Китай активизировали деятельность на ядерных полигонах, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.