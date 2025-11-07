"Мы могли бы уничтожить мир 150 раз": Трамп обсуждал с РФ и Китаем денуклеаризацию

"Моей доктриной (внешнеполитической - ред.) была бы денуклеаризация, потому что ядерного оружия у нас достаточно", - заявил Трамп, вспоминая недавнюю встречу с главой КНР СИ Цзиньпинем в Южной Корее.

По его словам, США являются первыми в вопросе ядерного вооружения, РФ на втором месте, а Китай - на третьем.

"С большим отставанием, но через 4-5 лет они догонят. Они, знаете, работают сверхурочно над ядерным вооружением. Я считаю, что денуклеаризация была бы отличным решением. Мы можем уничтожить мир 150 раз, и в этом нет никакой необходимости", - сказал глава Белого дома.

Трамп также выразил надежду, что сможет совместно с лидерами вышеперечисленных стран прийти к общему знаменателю в вопросе денуклеаризации.

"Я говорил об этом с президентом Путиным. Я говорил об этом с главой Си.

И все хотели бы тратить эти деньги на другие вещи, на то, что действительно может приносить пользу людям сегодня", - отметил президент США.

Завершая эту тему, Трамп еще раз подчеркнул, что рассчитывает согласовать с КНР и Россией денуклеаризацию. Также он заявил, что хочет "мира во всем мире", к чему уже "очень близки".

"Было много войн, которые бушевали, и о которых люди не знали. Сейчас они больше не бушуют. Осталась одна, и мы надеемся, что вскоре сможем решить и ее", - заявил Трамп, подразумевая, очевидно, войну в Украине с РФ.