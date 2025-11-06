В ЕС обратились к Путину после его угроз о ядерных испытаниях

Евросоюз призвал Россию прекратить ядерные угрозы после того, как диктатор Владимир Путин допустил возобновление испытаний ядерного оружия.

Об этом заявил представитель ЕС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"ЕС призывает Россию воздержаться от ядерных угроз и всех участников - избегать действий, которые могут спровоцировать новую гонку вооружений", - приводит издание слова неназванного спикера ЕС.

Угрозы Путина

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о том, что его страна возобновляет испытания ядерного оружия, поскольку другие государства "уже этим занялись".

Трамп сделал такое заявление после того, как российский диктатор Владимир Путин начал хвастаться новым вооружением, которое может нести ядерное оружие. Сначала он заявил об успешных испытаниях ракеты "Буревестник", а потом - о подводном дроне "Посейдон". И "Буревестник", и "Посейдон" якобы оборудованы ядерной установкой.

На этом фоне российские чиновники резко спохватились. В частности, министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что США во время военных учений якобы отрабатывают ракетно-ядерные удары по России.

Также он предложил российскому диктатору Владимиру Путину немедлено начать подготовку к "полномасштабным ядерным учениям".

В ответ Путин приказал своим подчиненным проработать эту идею. Также он добавил, что если США или другие страны с "ядеркой" возобновят ядерные испытания, но Россия "должна будет ответить адекватно".

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков начал оправдываться, что Путин якобы не приказывал начать подготовку к ядерным испытаниям.