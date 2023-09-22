США, Россия и Китай активизировали деятельность на ядерных полигонах, - CNN

В течение последних лет, согласно спутниковым снимкам, Россия, США и Китай построили новые объекты и прорыли новые тоннели на своих ядерных полигонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Отмечается, что пока нет никаких доказательств того, что Россия, США или Китай готовятся к ядерным испытаниям. В то же время спутниковые кадры демонстрируют расширение трех ядерных полигонов в течение последних нескольких лет, а именно:

полигона в дальне-западном регионе Синьцзян, который эксплуатируется Китаем;

полигона на архипелаге в Северном Ледовитом океане, который эксплуатируется Россией;

полигона в пустыне Невада, который эксплуатируется США.

Как отметил адъюнкт-профессора Центра исследований по вопросам нераспространения Джеймса Мартина Джеффри Льюис, на спутниковых снимках, которые были сделаны в течение последних трех-пяти лет можно увидеть новые тоннели под горами, новые дороги и хранилища. В частности увеличилось движение транспортных средств, которые въезжают и выезжают из этих объектов.

"Мы видим очень много намеков на то, что Россия, Китай и Соединенные Штаты могут возобновить ядерные испытания", - заявил Джеффри Льюис.

Гонки по модернизации

Стоит добавить, что ни одна страна не возобновляла ядерные испытания после запрета Договором о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний 1996 года. Тогда же Китай и США подписали договор, впрочем не ратифицировали его.

"Совершенно очевидно, что все три страны, Россия, Китай и США, вложили много времени, усилий и денег не только в модернизацию своих ядерных арсеналов, но и в подготовку видов деятельности, которые были бы необходимы для проведения испытаний", - отметил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон.

Аналитики, со своей стороны, утверждают о том, что расширение полигонов рискует спровоцировать гонку по модернизации инфраструктуры для испытания ядерного оружия в период глубокого недоверия между Вашингтоном и двумя авторитарными правительствами.

СНВ-III

Двусторонний договор между Россией и США, который заключался в дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

В феврале 2021 года Соединенные Штаты Америки продлили действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией. Уже 21 февраля 20234 года российский диктатор Владимир Путин заявил о прекращении участия в ДСНВ. На следующий день Госдума РФ приняла закон, а 28 февраля глава Кремля подписал его.