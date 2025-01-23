Трамп хочет уговорить Россию и Китай уменьшить запасы ядерного оружия
Денуклеаризация может стать важной инициативой для безопасности планеты. Китай и Россия могли бы присоединиться к этому процессу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского лидера Дональда Трампа.
Американский президент подчеркнул важность глобальной денуклеаризации и предложил привлечь к этому процессу Китай и Россию.
"Мы также хотели бы увидеть денуклеаризацию. До предыдущих выборов мы уже обсуждали, и вы знаете, что у Китая сейчас гораздо менее масштабные ядерные стратегические силы, чем у нас. Но я думаю, они будут пытаться нас догнать", - отметил Трамп.
Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы российский диктатор Владимир Путин также начал сокращать свои стратегические ядерные силы.
"Мы должны задуматься над тем, как провести такую денуклеаризацию. Путин и я к этому стремились, у нас был хороший разговор с Китаем, мы могли бы их привлечь", - добавил Трамп.
По его словам, такая инициатива стала бы важным шагом для обеспечения безопасности всей планеты.
Заметим, что во время своего выступления американский лидер Дональд Трамп выразил также надежду на поддержку Китая в прекращении войны между Украиной и Россией.
Он считает, что объединив усилия можно будет положить этому конец.
Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский вчера также отметил, что китайский лидер Си Цзиньпин может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к миру, ведь, как он отметил, экономика РФ очень сильно зависит от Китая.
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