Трамп хочет уговорить Россию и Китай уменьшить запасы ядерного оружия

Денуклеаризация может стать важной инициативой для безопасности планеты. Китай и Россия могли бы присоединиться к этому процессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского лидера Дональда Трампа.

Американский президент подчеркнул важность глобальной денуклеаризации и предложил привлечь к этому процессу Китай и Россию.

"Мы также хотели бы увидеть денуклеаризацию. До предыдущих выборов мы уже обсуждали, и вы знаете, что у Китая сейчас гораздо менее масштабные ядерные стратегические силы, чем у нас. Но я думаю, они будут пытаться нас догнать", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы российский диктатор Владимир Путин также начал сокращать свои стратегические ядерные силы.

"Мы должны задуматься над тем, как провести такую денуклеаризацию. Путин и я к этому стремились, у нас был хороший разговор с Китаем, мы могли бы их привлечь", - добавил Трамп.

По его словам, такая инициатива стала бы важным шагом для обеспечения безопасности всей планеты.