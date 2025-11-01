США под руководством Трампа готовятся к возможным подземным ядерным испытаниям

США намерены вернуться к практике ядерных испытаний после более чем 30 лет паузы. Решение может затронуть формат подземных тестов, что вызывает обеспокоенность в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Президент США подтвердил намерение страны возобновить ядерные испытания, впервые за последние три десятилетия. При этом он не стал уточнять, будут ли включены в программу подземные испытания, которые активно проводились во времена Холодной войны.

"Вы очень скоро узнаете, но мы проведем некоторые испытания", — заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One по пути во Флориду, отвечая на вопрос о возможных подземных взрывах.

По его словам, другие государства уже проводят подобные проверки, и если они это делают, то "Америка поступит так же".

Решение после 33 лет паузы

Накануне американский лидер сообщил, что распорядился возобновить процесс испытаний ядерного оружия после 33-летнего перерыва. Этот шаг, по мнению аналитиков, стал сигналом в адрес таких ядерных держав, как Китай и Россия.

Заявление прозвучало во время полета на вертолете Marine One, направлявшемся на встречу с президентом Китая Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане.

Пока неясно, идет ли речь о проведении ядерных взрывных испытаний под контролем Национального управления ядерной безопасности или о летных проверках ракет, способных нести боеголовки.

Однако упоминание о "подземных испытаниях" вызвало широкий резонанс, ведь именно такой формат использовался США до 1992 года.

Реакция и последствия

Министр обороны США Пит Хегсет во время визита в Малайзию заявил, что возвращение к испытаниям является "очень ответственным способом" поддержания ядерного сдерживания, отметив, что Пентагон будет сотрудничать с Министерством энергетики. "Мы быстро движемся вперед", — подчеркнул он.

При этом Демократическая представительница Дина Тайтус из Невады, где расположен основной американский ядерный полигон, внесла законопроект, запрещающий возобновление подземных испытаний и блокирующий их финансирование.

Она предупредила, что подобный шаг может подтолкнуть Россию и Китай к аналогичным действиям и вновь поставить жителей Невады под угрозу радиации и экологического ущерба.