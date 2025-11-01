ua en ru
Сб, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США под руководством Трампа готовятся к возможным подземным ядерным испытаниям

США, Суббота 01 ноября 2025 03:15
UA EN RU
США под руководством Трампа готовятся к возможным подземным ядерным испытаниям Иллюстративное фото: США под руководством Трампа готовятся к возможным подземным ядерным испытаниям (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

США намерены вернуться к практике ядерных испытаний после более чем 30 лет паузы. Решение может затронуть формат подземных тестов, что вызывает обеспокоенность в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Президент США подтвердил намерение страны возобновить ядерные испытания, впервые за последние три десятилетия. При этом он не стал уточнять, будут ли включены в программу подземные испытания, которые активно проводились во времена Холодной войны.

"Вы очень скоро узнаете, но мы проведем некоторые испытания", — заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One по пути во Флориду, отвечая на вопрос о возможных подземных взрывах.

По его словам, другие государства уже проводят подобные проверки, и если они это делают, то "Америка поступит так же".

Решение после 33 лет паузы

Накануне американский лидер сообщил, что распорядился возобновить процесс испытаний ядерного оружия после 33-летнего перерыва. Этот шаг, по мнению аналитиков, стал сигналом в адрес таких ядерных держав, как Китай и Россия.

Заявление прозвучало во время полета на вертолете Marine One, направлявшемся на встречу с президентом Китая Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане.

Пока неясно, идет ли речь о проведении ядерных взрывных испытаний под контролем Национального управления ядерной безопасности или о летных проверках ракет, способных нести боеголовки.

Однако упоминание о "подземных испытаниях" вызвало широкий резонанс, ведь именно такой формат использовался США до 1992 года.

Реакция и последствия

Министр обороны США Пит Хегсет во время визита в Малайзию заявил, что возвращение к испытаниям является "очень ответственным способом" поддержания ядерного сдерживания, отметив, что Пентагон будет сотрудничать с Министерством энергетики. "Мы быстро движемся вперед", — подчеркнул он.

При этом Демократическая представительница Дина Тайтус из Невады, где расположен основной американский ядерный полигон, внесла законопроект, запрещающий возобновление подземных испытаний и блокирующий их финансирование.

Она предупредила, что подобный шаг может подтолкнуть Россию и Китай к аналогичным действиям и вновь поставить жителей Невады под угрозу радиации и экологического ущерба.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп отклонил просьбу венгерского премьер-министра Виктора Орбана об исключении Венгрии из санкционного режима, действующего против поставок российской нефти, подчеркнув неизменность американской позиции по этому вопросу.

Отметим, что США отменили запланированную встречу президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште после того, как Москва выдвинула жесткие условия, касающиеся Украины, что Вашингтон счел неприемлемым для продолжения переговоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Ядерные испытания
Новости
Трамп опроверг подготовку к ударам по Венесуэле
Трамп опроверг подготовку к ударам по Венесуэле
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине