Трамп не исключил вторжение войск или авиаударов США по Нигерии

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил возможность военного вмешательства в Нигерию из-за якобы преследования христиан, о чем он заявил накануне. Причем он не исключет как наземного вторжения, так и авиаударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

На вопрос журналиста, будет ли наземная операция против Нигерии или авиаудары США из-за ситуации с христианами, глава Белого дома ответил: "Возможно. Я имею в виду, я допускаю много разных вариантов. Много вариантов", - сказал Трамп. Он также отметил, что в Нигерии убивают много христиан и США не позволят этому продолжаться. "В Нигерии убивают рекордное количество христиан. И в других странах ситуация также очень плохая. Вы знаете, в этом регионе все очень плохо. Они убивают христиан и убивают их в очень большом количестве. Мы не позволим этому продолжаться", - заявил американский лидер.