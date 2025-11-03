ua en ru
Трамп не исключил вторжение войск или авиаударов США по Нигерии

Понедельник 03 ноября 2025 03:35
UA EN RU
Трамп не исключил вторжение войск или авиаударов США по Нигерии Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил возможность военного вмешательства в Нигерию из-за якобы преследования христиан, о чем он заявил накануне. Причем он не исключет как наземного вторжения, так и авиаударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

На вопрос журналиста, будет ли наземная операция против Нигерии или авиаудары США из-за ситуации с христианами, глава Белого дома ответил:

"Возможно. Я имею в виду, я допускаю много разных вариантов. Много вариантов", - сказал Трамп.

Он также отметил, что в Нигерии убивают много христиан и США не позволят этому продолжаться.

"В Нигерии убивают рекордное количество христиан. И в других странах ситуация также очень плохая. Вы знаете, в этом регионе все очень плохо. Они убивают христиан и убивают их в очень большом количестве. Мы не позволим этому продолжаться", - заявил американский лидер.

Угрозы Трампа Нигерии

Напомним, что 1 ноября Дональд Трамп заявил о вероятной военной операции в Нигерии из-за преследования христиан, которые, по его словам, осуществляются исламистскими террористами.

Лидер США обвинил правительство Нигерии в том, что оно не принимает меры, чтобы притеснения и преследования христиан прекратились.

До этого он сообщал, что в Нигерии убили 3 100 христиан, поэтому необходимо срочно что-то сделать.

Внимание Трампа к Нигерии появилось после публикаций сенатора-республиканца Теда Круза и ряда американских знаменитостей, которые говорили о "преследовании" или даже "геноциде" христиан в этой стране.

Нигерия откликнулась на угрозы Трампа

Вчера власти Нигерии отреагировали на угрозы Трампа и заявили, что Вашингтон не может себе позволить вмешаться в суверенную страну, которая не имеет отношения к этим преступлениям.

Обвинения Трампа, по мнению представителей властей Нигерии, базируются на устаревших сообщениях.

Экс-глава Христианской ассоциации Нигерии в штате Кадуна Джозеф Хаяб также отверг заявления о преследовании христиан в Нигерии. Однако Хаяб, пастор в самой горячей точке конфликта, заявил, что правительство должно сделать больше для помощи пострадавшим от конфликта селам.

Как мы сообщали, в Нигерии христиане сталкиваются с одной из самых масштабных волн преследований во всем мире - по данным Европарламента, между 2019 и 2023 годами почти 17 000 христиан были убиты в целенаправленных нападениях, а в этом году более 7 000 погибли в течение первых семи месяцев.

