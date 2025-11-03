ua en ru
Нигерия отвергла угрозы Трампа о преследовании христиан и объяснила свою позицию

Понедельник 03 ноября 2025 00:41
Нигерия отвергла угрозы Трампа о преследовании христиан и объяснила свою позицию Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Нигерия отвергла возможность любой односторонней военной операции США на своей территории после угроз главы Белого дома Дональда Трампа из-за якобы преследования христиан в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Представитель президента Нигерии Даниэль Бвала заявил, что угроза Трампа базируется на ложных утверждениях и выглядит как попытка давления.

"Это похоже на стиль Трампа - применять силу, чтобы заставить сесть за стол переговоров", - сказал Бвала, комментируя заявления президента США.

Таким образом он ответил на слова Трампа, который заявил, что приказал Министерству войны начать планирование возможных военных действий в Нигерии из-за якобы "преследования христиан".

Что говорил Трамп

В субботу, 1 ноября, Дональд Трамп заявил, что правительство Нигерии якобы не сдерживает нападения на христиан в стране с населением более 220 млн человек, где доля христиан и мусульман почти равномерна. Собственно, по этой причине прозвучала дальше угроза о вторжении.

"США могут прекратить помощь Нигерии и даже войти туда с оружием, чтобы уничтожить исламских террористов", - написал он накануне в Truth Social.

Его слова прозвучали после того, как США внесли Нигерию в список стран, вызывающих особое беспокойство в сфере религиозной свободы.

Отметим, что заявления Трампа появились после публикаций сенатора-республиканца Теда Круза и ряда американских знаменитостей, которые говорили о "преследовании" или даже "геноциде" христиан в Нигерии, не предоставляя при этом доказательства.

Какие аргументы приводят в Нигерии, ответив Трампу

Власти Нигерии настаивают, что ситуация не соответствует распространяемым утверждениям, и предостерегают от попыток вмешательства во внутренние дела государства.

По словам представителя президента страны Даниэля Бвалы, Круз и Трамп опирались на старые отчеты более чем десятилетней давности, когда нигерийская исламская группировка "Боко Харам" начала восстание, чтобы навязать свое жестокое толкование шариата.

"Когда речь идет о вопросе военной операции в Нигерии, это вопрос, по которому должны договориться два лидера. Это не то, что можно сделать в одностороннем порядке, особенно учитывая, что эта страна является суверенным государством, и эта страна не способствует этому (преступлению) и не прекращает его", - сказал он.

Президент Нигерии Бола Тинубу также отклонил обвинения и пообещал сотрудничать с правительством США и иностранными партнерами "для углубления сотрудничества по защите общин всех вероисповеданий".

Джозеф Хаяб, бывший председатель Христианской ассоциации Нигерии в штате Кадуна, также опроверг заявления о преследовании христиан.

Однако Хаяб, пастор в горячей точке конфликта, сказал, что правительство должно сделать больше для обеспечения жизни в деревнях, пострадавших от конфликта.

Отметим, что христиане в Нигерии сталкиваются с одной из самых масштабных волн преследований в мире - согласно данным Европарламента, в период с 2019 по 2023 годы почти 17 тысяч христиан были убиты в целенаправленных нападениях, а в 2025 более 7 тысяч потеряли жизнь за первые семь месяцев.

