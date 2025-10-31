ua en ru
Трамп объявил Нигерию "страной особой обеспокоенности": в чем причина

Вашингтон, Пятница 31 октября 2025 23:04
Трамп объявил Нигерию "страной особой обеспокоенности": в чем причина Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Нигерии христианство находится под угрозой. Поэтому США считают ее "страной, вызывающей особую обеспокоенность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

"Христианство сталкивается с экзистенциальной угрозой в Нигерии. Тысячи христиан убивают. Радикальные исламисты несут ответственность за эту массовую резню. Настоящим я объявляю Нигерию "страной, вызывающей особую обеспокоенность", - написал Трамп.

По его словам, в Нигерии убили 3 100 христиан, поэтому необходимо срочно что-то предпринять.

Президент добавил, что поручил конгрессменам Райли Муру, Тому Коулу и комитету по ассигнованиям Палаты представителей, немедленно заняться этим вопросом и доложить ему.

"Соединенные Штаты не могут оставаться безучастными, пока такие зверства происходят в Нигерии и ряде других стран. Мы готовы, желаем и способны защитить нашу великую христианскую общину по всему миру!" - отметил он.

Что происходит в Нигерии

В Нигерии христиане сталкиваются с одной из самых масштабных волн преследований во всем мире. Согласно данным Европейского парламента, между 2019 и 2023 годами почти 17 000 христиан были убиты в целенаправленных нападениях, а в 2025 году более 7 000 уже потеряли жизнь в течение первых семи месяцев.

Разрушение церковной инфраструктуры также приобрело катастрофические масштабы: только с начала восстания террористов "Боко Харам" в 2009 году было уничтожено или серьезно повреждено около 19 100 христианских церквей, что соответствует примерно трем таким объектам в день.

Экстремистские группировки, включая Islamic State West Africa Province (западноафриканское ответвление "Исламского государства") и "Боко Харам", действуют преимущественно в северных и центральных штатах страны, где целенаправленно атакуют христианские общины, похищают пасторов, совершают поджоги и убивают.

Эти действия приводят к масштабному внутреннему перемещению христиан, которые покидают свои дома и церкви.

Напомним, в июне в Нигерии группа вооруженных людей напала на село. В результате этого было более 100 погибших.

