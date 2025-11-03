ua en ru
Трамп не виключив вторгнення військ або авіаударів США по Нігерії

Понеділок 03 листопада 2025 03:35
UA EN RU
Трамп не виключив вторгнення військ або авіаударів США по Нігерії Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Американський лідер Дональд Трамп підтвердив можливість військового втручання в Нігерію через нібито переслідування християн, про що він заявив напередодні. Причому він не виключить як наземного вторгнення, так і авіаударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

На запитання журналіста, чи буде наземна операція проти Нігерії або авіаудари США через ситуацію з християнами, глава Білого дому відповів:

"Можливо. Я маю на увазі, я допускаю багато різних варіантів. Багато варіантів", - сказав Трамп.

Він також зазначив, що в Нігерії вбивають багато християн і США не дозволять цьому тривати.

"У Нігерії вбивають рекордну кількість християн. І в інших країнах ситуація також дуже погана. Ви знаєте, в цьому регіоні все дуже погано. Вони вбивають християн і вбивають їх у дуже великій кількості. Ми не дозволимо цьому тривати", - заявив американський лідер.

Погрози Трампа Нігерії

Нагадаємо, що 1 листопада Дональд Трамп заявив про ймовірну військову операцію в Нігерії через переслідування християн, які, за його словами, здійснюються ісламістськими терористами.

Лідер США звинуватив уряд Нігерії в тому, що він не вживає заходів, щоб утиски і переслідування християн припинилися.

До цього він повідомляв, що в Нігерії вбили 3 100 християн, тому необхідно терміново щось зробити.

Увага Трампа до Нігерії з'явилася після публікацій сенатора-республіканця Теда Круза і низки американських знаменитостей, які говорили про "переслідування" або навіть "геноцид" християн у цій країні.

Нігерія відгукнулася на погрози Трампа

Учора влада Нігерії відреагувала на погрози Трампа і заявила, що Вашингтон не може собі дозволити втрутитися в суверенну країну, яка не має стосунку до цих злочинів.

Звинувачення Трампа, на думку представників влади Нігерії, базуються на застарілих повідомленнях.

Екс-глава Християнської асоціації Нігерії в штаті Кадуна Джозеф Хаяб також відкинув заяви про переслідування християн у Нігерії. Однак Хаяб, пастор у найгарячішій точці конфлікту, заявив, що уряд має зробити більше для допомоги постраждалим від конфлікту селам.

Як ми повідомляли, у Нігерії християни стикаються з однією з наймасштабніших хвиль переслідувань в усьому світі - за даними Європарламенту, між 2019 і 2023 роками майже 17 000 християн було вбито в цілеспрямованих нападах, а цьогоріч понад 7 000 загинули протягом перших семи місяців.

