Трамп не виключив вторгнення військ або авіаударів США по Нігерії

Американський лідер Дональд Трамп підтвердив можливість військового втручання в Нігерію через нібито переслідування християн, про що він заявив напередодні. Причому він не виключить як наземного вторгнення, так і авіаударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

На запитання журналіста, чи буде наземна операція проти Нігерії або авіаудари США через ситуацію з християнами, глава Білого дому відповів:

"Можливо. Я маю на увазі, я допускаю багато різних варіантів. Багато варіантів", - сказав Трамп.

Він також зазначив, що в Нігерії вбивають багато християн і США не дозволять цьому тривати.

"У Нігерії вбивають рекордну кількість християн. І в інших країнах ситуація також дуже погана. Ви знаєте, в цьому регіоні все дуже погано. Вони вбивають християн і вбивають їх у дуже великій кількості. Ми не дозволимо цьому тривати", - заявив американський лідер.