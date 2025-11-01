Трамп пригрозил Нигерии войной: если мы атакуем, это будет быстро и жестоко

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут совершить военное вторжение в Нигерию. Если это случится, то атака будет быстрой и жестокой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.

По словам Трампа, если правительство Нигерии "продолжит допускать убийства христиан", тогда США немедленно прекратят помощь и поддержку, также могут предпринять и другие шаги.

"Вполне возможно, (США - ред.) вторгнутся в эту теперь опозорившуюся страну с оружием в руках, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, совершающих эти ужасные злодеяния", - говорится в посте.

Также глава Белого дома добавил, что поручает Пентагону подготовится к возможным действиям, а нигерийскому правительству посоветовал действовать быстро.

"Если мы начнем атаку, она будет быстрой, жестокой и сладкой, точно так же, как террористы-бандиты атакуют наших дорогих христиан", - резюмировал Трамп.