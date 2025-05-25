От святынь до хрущевок: как застраивали Киев и почему советская эпоха стала катастрофой

Застройка Киева прошла путь от святынь Киевской Руси до хрущевок и современного урбанизма. Каждый период оставил в городе свой отпечаток - и не всегда безболезненно.

О том, как застраивали Киев и к какой катастрофе привел советский период в интервью РБК-Украина рассказала научный сотрудник "Музея истории Киева" Наталья Пинчук .

Как застраивали Киев

"Киевская застройка имеет несколько этапов. Прежде всего, это история древнего Киева - Лавра, София, собор Выдубицкого монастыря, остатки Десятинной церкви, Золотые ворота. Затем барокко - ХVIII века сооружения, которые возвели на территории Лавры и Софии, некоторые церкви, в частности построенные на средства гетмана Мазепы. Это Киево-Могилянская коллегия, мазепинский корпус", - рассказала ученая.

Еще один этап - строительная лихорадка конца XIX и нач. ХХ в. Тогда возвели сооружения нетипичные для тогдашней столичной застройки: банки, биржи, дворцы богачей, музеи, театры, фабрики и промышленное строительство.

"Тогда Киев превращается в настоящую европейскую столицу и это все происходило на фоне капиталистического производства", - отметила Пинчук.

Центральные улицы начали мостить брусчаткой только в конце XIX века. Начали с улицы Фундуклеевской, современной Хмельницкого. Эту древнюю брусчатку почти всюду уже заменили, аутентичную можно еще увидеть возле театра Франко.

Майдан Независимости в начале 1900-х годов (фото из открытых источников)

Современный Майдан Независимости (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Застройка Киева в советский период

Во время советского периода Киев претерпел огромные изменения, как положительные, так и катастрофические.

"Самая большая трагедия для Киева во времена Союза - когда в 30-х годах уничтожали храмы. Около 70 культовых сооружений разрушили. Наиболее известные - Михайловский Златоверхий, церковь Богородицы Пирогощей, Военный Никольский собор", - заявила Пинчук.

В 1937 году коммунисты взорвали Михайловский Златоверхий собор (фото из открытых источников)

Положительными изменениями для Киева стало строительство метро, считает ученая.

"Холодная война, которая повлияла на специфику строительства подземки и послужила нам на руку в современной войне. Эти станции, которые были построены первые в советское время - от Вокзальной до Днепра - проектировались с расчетом, что там можно будет спрятаться от ядерного взрыва. Они были самые глубокие, имели гермозатворы, туалеты, источники воды. И в современную войну они стали первым убежищем для многих киевлян", - добавила Пинчук.

Фото из столичного метро (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Строительство метро считалось строительством века, хоть многие процессы не были автоматизированы. Например, землю со станции Арсенальной извлекали вручную ведрами.

"Строители и работники метрополитена были своеобразными героями. Некоторые на этом даже пиарились. Есть известный снимок Павла Тычины с отбойным молотком в подземелье рядом с рабочими. Туда даже водили школьные экскурсии", - рассказала ученая.

Еще одно положительное изменение для Киева в советский период - строительство хрущевок, поскольку это позволило переселить туда людей из коммуналок и бараков.

Современный вид Киева (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)