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От святынь до хрущевок: как застраивали Киев и почему советская эпоха стала катастрофой

Киев, Воскресенье 25 мая 2025 11:27
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От святынь до хрущевок: как застраивали Киев и почему советская эпоха стала катастрофой Панорама Киева (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Застройка Киева прошла путь от святынь Киевской Руси до хрущевок и современного урбанизма. Каждый период оставил в городе свой отпечаток - и не всегда безболезненно.

О том, как застраивали Киев и к какой катастрофе привел советский период в интервью РБК-Украина рассказала научный сотрудник "Музея истории Киева" Наталья Пинчук.

Как застраивали Киев

"Киевская застройка имеет несколько этапов. Прежде всего, это история древнего Киева - Лавра, София, собор Выдубицкого монастыря, остатки Десятинной церкви, Золотые ворота. Затем барокко - ХVIII века сооружения, которые возвели на территории Лавры и Софии, некоторые церкви, в частности построенные на средства гетмана Мазепы. Это Киево-Могилянская коллегия, мазепинский корпус", - рассказала ученая.

Еще один этап - строительная лихорадка конца XIX и нач. ХХ в. Тогда возвели сооружения нетипичные для тогдашней столичной застройки: банки, биржи, дворцы богачей, музеи, театры, фабрики и промышленное строительство.

"Тогда Киев превращается в настоящую европейскую столицу и это все происходило на фоне капиталистического производства", - отметила Пинчук.

Центральные улицы начали мостить брусчаткой только в конце XIX века. Начали с улицы Фундуклеевской, современной Хмельницкого. Эту древнюю брусчатку почти всюду уже заменили, аутентичную можно еще увидеть возле театра Франко.

От святынь до хрущевок: как застраивали Киев и почему советская эпоха стала катастрофойМайдан Независимости в начале 1900-х годов (фото из открытых источников)

От святынь до хрущевок: как застраивали Киев и почему советская эпоха стала катастрофойСовременный Майдан Независимости (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Застройка Киева в советский период

Во время советского периода Киев претерпел огромные изменения, как положительные, так и катастрофические.

"Самая большая трагедия для Киева во времена Союза - когда в 30-х годах уничтожали храмы. Около 70 культовых сооружений разрушили. Наиболее известные - Михайловский Златоверхий, церковь Богородицы Пирогощей, Военный Никольский собор", - заявила Пинчук.

От святынь до хрущевок: как застраивали Киев и почему советская эпоха стала катастрофойВ 1937 году коммунисты взорвали Михайловский Златоверхий собор (фото из открытых источников)

Положительными изменениями для Киева стало строительство метро, считает ученая.

"Холодная война, которая повлияла на специфику строительства подземки и послужила нам на руку в современной войне. Эти станции, которые были построены первые в советское время - от Вокзальной до Днепра - проектировались с расчетом, что там можно будет спрятаться от ядерного взрыва. Они были самые глубокие, имели гермозатворы, туалеты, источники воды. И в современную войну они стали первым убежищем для многих киевлян", - добавила Пинчук.

От святынь до хрущевок: как застраивали Киев и почему советская эпоха стала катастрофойФото из столичного метро (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Строительство метро считалось строительством века, хоть многие процессы не были автоматизированы. Например, землю со станции Арсенальной извлекали вручную ведрами.

"Строители и работники метрополитена были своеобразными героями. Некоторые на этом даже пиарились. Есть известный снимок Павла Тычины с отбойным молотком в подземелье рядом с рабочими. Туда даже водили школьные экскурсии", - рассказала ученая.

Еще одно положительное изменение для Киева в советский период - строительство хрущевок, поскольку это позволило переселить туда людей из коммуналок и бараков.

От святынь до хрущевок: как застраивали Киев и почему советская эпоха стала катастрофойСовременный вид Киева (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

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