Правительство выделило более 700 миллионов гривен на ремонт дорог: какие регионы получат деньги

В Украине направят дополнительные средства на восстановление автодорог в прифронтовых регионах. В частности, более 700 млн гривен получит Сумская, Харьковская и Полтавская области.

Как пояснила Свириденко, средства пойдут на ремонт важных логистических маршрутов, по которым движется военная техника, гуманитарные грузы и осуществляется эвакуация людей.

"Во время поездок по прифронтовым регионам мы видим, как работает бизнес, несмотря на постоянные обстрелы. Люди держатся, громады восстанавливаются. Поэтому бесперебойная логистика жизненно важна в этих регионах", - подчеркнула премьер.

По информации Минрегиона, правительство поддержало инициативу о перераспределении средств для ремонта дорог:

Харьковская область получит 450,5 млн гривен;

Полтавская и Сумская области - 256 млн гривен.

Эти средства выделяются из специального фонда госбюджета, остатки которого не были использованы в 2024 году.