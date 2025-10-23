ua en ru
Правительство выделило более 700 миллионов гривен на ремонт дорог: какие регионы получат деньги

Четверг 23 октября 2025 11:02
Правительство выделило более 700 миллионов гривен на ремонт дорог: какие регионы получат деньги Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине направят дополнительные средства на восстановление автодорог в прифронтовых регионах. В частности, более 700 млн гривен получит Сумская, Харьковская и Полтавская области.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко и Министерство развития общин и территорий Украины.

Как пояснила Свириденко, средства пойдут на ремонт важных логистических маршрутов, по которым движется военная техника, гуманитарные грузы и осуществляется эвакуация людей.

"Во время поездок по прифронтовым регионам мы видим, как работает бизнес, несмотря на постоянные обстрелы. Люди держатся, громады восстанавливаются. Поэтому бесперебойная логистика жизненно важна в этих регионах", - подчеркнула премьер.

По информации Минрегиона, правительство поддержало инициативу о перераспределении средств для ремонта дорог:

  • Харьковская область получит 450,5 млн гривен;
  • Полтавская и Сумская области - 256 млн гривен.

Эти средства выделяются из специального фонда госбюджета, остатки которого не были использованы в 2024 году.

Напомним, Комиссия по компенсации ущерба Украине от российской агрессии может начать работу до конца 2025 года. Сейчас продолжаются консультации между странами-членами Совета Европы по созданию органа. В Реестре убытков уже зафиксировано около 60 тысяч заявок, а также определены 43 категории претензий.

РБК-Украина также рассказывало, что жители прифронтовых регионов Украины осенью 2025 года смогут получить деньги на топливо. Помощь предусмотрена, прежде всего, для уязвимых слоев населения.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

