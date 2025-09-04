Николаев первым в Украине запускает ИИ для контроля дорог: как работает технология
Николаевский горсовет запускает инновационный проект по контролю дорог с поддержкой международных партнеров и финансированием ЮНИДО.
РБК-Украина рассказывает, как в Николаеве внедряют искусственный интеллект для контроля состояния дорог.
Инновационная технология GLOCAL-EYEZ
В центре проекта - инновационная технология GLOCAL-EYEZ, которая применяет искусственный интеллект для анализа состояния дорожной инфраструктуры.
Система собирает данные с вибраций транспорта и снимков, сделанных смартфонами на муниципальных авто, автобусах и грузовиках. Алгоритмы позволяют автоматически оценивать такие параметры, как международный индекс ровности покрытия (IRI), наличие трещин, выбоин, коррозии ограждений и других повреждений.
Три ключевых направления работы системы
Анализ профиля дороги
Платформа способна точно определять профиль покрытия (IRI и ровность) на основе вибраций, зафиксированных смартфоном. Алгоритмы автоматически калибруют параметры автомобиля и отсекают шумы, добиваясь точности, сопоставимой с лазерными дорожными профайлерами.
Анализ профиля дороги (фото: GLOCAL-EYEZ)
Обнаружение аномалий
С помощью технологий глубокого обучения система автоматически выявляет трещины и выбоины по изображениям, снятым смартфоном (в том числе с видеорегистраторов). Повреждения классифицируются по уровням, а данные агрегируются по отдельным участкам дорог.
Обнаружение аномалий (фото: GLOCAL-EYEZ)
Картографический мониторинг
Результаты анализа отображаются на карте практически в режиме реального времени. На интерактивной платформе можно видеть динамику изменений состояния покрытия и статистику, включая гистограммы и временные ряды.
Картографический мониторинг (фото: GLOCAL-EYEZ)
Облачная система и эффективность
Все выявленные дефекты автоматически передаются в облачную систему, где формируется объективная картина состояния дорожной сети. Это позволяет расставлять приоритеты ремонтов, эффективно распределять бюджеты и направлять ресурсы в самые проблемные участки.
Мировая практика подтверждает эффективность такого подхода: технология GLOCAL-EYEZ уже работает более чем в 300 муниципалитетах Японии и применяется в 10 странах мира.
Благодаря установке системы на патрульные автомобили, автобусы и даже мусоровозы, время инспекции удалось сократить на 30%, а эффективность ремонтов повысить на 60%. В результате расходы на содержание дорог могут уменьшиться до 80% по сравнению с традиционными методами.
Внедрение в Украине
Николаев стал первым городом в Украине, где внедряется эта технология в сотрудничестве с международными партнерами. В пилотный проект также вошли Винница, Житомир и Хмельницкий, которые станут платформами для масштабирования инициативы и привлечения новых инвестиций.
Ключевые преимущества проекта:
- Объективный мониторинг состояния дорог почти в режиме реального времени
- Автоматическое обнаружение дефектов дорожного покрытия
- Анализ профиля дороги на уровне лазерных профайлеров
- Визуализация данных и динамики изменений на интерактивной карте
- Определение приоритетов и планирование ремонтов
- Экономия средств и прозрачность бюджетов
- Привлечение украинских университетов к обучению систем искусственного интеллекта для восстановления инфраструктуры.
