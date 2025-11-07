ua en ru
Meta заработала миллиарды на продвижении мошеннических объявлений: детали расследования

Пятница 07 ноября 2025 15:15
Meta заработала миллиарды на продвижении мошеннических объявлений: детали расследования Meta обвиняют в прибыли на обмане пользователей (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Meta получает значительные доходы от размещения рекламы мошеннических схем и запрещенных продуктов на своих площадках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический портал Engadget.

Что известно

Согласно документам, на которые ссылается агентство Reuters в своем расследовании, в прошлом году Meta оценила, что реклама сомнительных и мошеннических предложений могла составлять до 10% ее годовой выручки. В денежном выражении это около 16 млрд долларов. Речь идет о рекламе "фейковых онлайн-магазинов и инвестиционных схем, нелегальных онлайн-казино, а также продаже запрещенных медицинских товаров".

Исследователи внутри компании также пришли к выводу, что приложения Meta могли быть задействованы примерно в трети всех успешных мошенничеств в США.

Meta заработала миллиарды на продвижении мошеннических объявлений: детали расследованияКомпания ежедневно показывает своим пользователям 15 миллиардов мошеннических объявлений (фото: Reuters)

Удалять мошеннические объявления мешают внутренние процессы

В отчете также говорится, что сама Meta в некоторых случаях усложняла своим командам борьбу с такими объявлениями. Например, "небольшие рекламодатели", уличенные в финансовом мошенничестве, не блокировались, пока их не зафиксировали как минимум восемь раз.

Крупные рекламодатели, по данным Reuters, могли "накопить более 500 нарушений" и продолжать размещать рекламу.

При этом внутренние дискуссии руководства Meta, по данным источников, касались того, как бороться с мошеннической рекламой, не снижая прибыль компании. В определенный момент менеджерам якобы рекомендовали не предпринимать меры, которые могут "сократить доходы Meta более чем на 0,15%".

Отдельно сообщается, что только четыре удаленные рекламные кампании в этом году приносили Meta 67 млн долларов дохода.

Meta заработала миллиарды на продвижении мошеннических объявлений: детали расследованияMeta в некоторых случаях усложняла своим командам борьбу с такими объявлениями (фото: Reuters)

Что говорит Meta

В компании заявили, что оценка в 10% доходов от рекламы мошеннических предложений является "приблизительной и чрезмерно широкой", однако альтернативных данных не предоставили.

Представитель Meta Энди Стоун отметил, что "за последние 18 месяцев число пользовательских жалоб на мошеннические объявления сократилось на 58%", а в 2025 году компания уже удалила "более 134 млн единиц контента, связанного с подобной рекламой".

Ранее мы писали, что Meta неожиданно закрывает приложение Messenger и рассказали, как сохранить переписки.

Также мы рассказывали, как Meta планирует использовать ИИ в переписках пользователей в Facebook и Instagram.

Кроме того, у нас есть материал о том, как Netflix, Coca-Cola и другие мировые бренды внедряют ИИ в маркетинг.

