Meta неожиданно закрывает свое популярное приложение Messenger: как сохранить переписки
Компания Meta объявила о полном закрытии десктопных приложений Messenger для macOS и Windows с 15 декабря. После этого воспользоваться Messenger на компьютере можно будет только через веб-версии Facebook или Messenger, либо через приложение Facebook для Windows.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический портал Engadget.
Что известно
Meta не объяснила причины отказа от настольных версий мессенджера. В официальной статье поддержки указано, что пользователи получат уведомление о прекращении работы приложения и не смогут получить к нему доступ после 15 декабря.
Чтобы сохранить свои чаты, компания рекомендует включить защищенное хранилище и добавить PIN-код к аккаунту. Для этого необходимо:
- нажать на значок шестеренки над фото профиля
- выбрать "Конфиденциальность и безопасность", затем "Чаты с шифрованием"
- открыть раздел "Хранение сообщений" и активировать опцию "Безопасное хранилище".
Messenger был выделен из Facebook еще в 2014 году, чтобы создать отдельное приложение для общения, не связанное с другими функциями соцсети. Позже Meta пыталась объединить Messenger и Instagram Direct в единую платформу обмена сообщениями, однако отказалась от этой идеи в 2023 году.
По мнению экспертов, отказ от десктопных приложений не свидетельствует о снижении интереса Meta к мессенджеру, а скорее отражает смену пользовательских привычек - большинство предпочитает использовать мобильные приложения или веб-версии.
