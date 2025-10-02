Meta начнет использовать ваши чаты с АІ: что изменится в Facebook и Instagram
Meta с 16 декабря начнет персонализировать рекламу и контент в Facebook и Instagram на основе взаимодействия пользователей с ИИ. Рекомендации будут касаться постов, Reels и рекламы по интересам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNET.
Когда заработает и где
По данным Meta, уведомления об обновлении пользователи начнут получать 7 октября. Функция будет внедрена в США и большинстве стран.
Компания подчеркивает, что взаимодействие с функциями ИИ - голосом или в чате - позволит улучшить рекомендации, чтобы пользователи "чаще видели интересный для них контент и меньше того, что не вызывает интереса".
Что будет контролировать пользователь
Управлять рекламой и лентой по-прежнему можно через Ads Preferences и настройки фида. Использование микрофона требует отдельного разрешения: пользователи будут видеть индикатор, когда он активен.
В Meta утверждают, что персонализация на основе ИИ - это лишь расширение давней практики компании.
"Ваши взаимодействия с контентом на Facebook и Instagram всегда влияли на то, что появляется в ленте. Мы адаптируем рекламу и контент под ваши интересы, чтобы опыт в соцсетях эволюционировал вместе с вами", - отмечают в компании.
Пример уведомлений, которые люди будут видеть (фото: Meta)
Если пользователь задаст ИИ вопросы о сноубординге, он может начать видеть больше постов, Reels или рекламных предложений, связанных с этим видом спорта.
Персонализация будет работать только в рамках платформ, подключенных к Accounts Center. Например, если WhatsApp туда не добавлен, то ИИ-рекомендации там отображаться не будут.
Риски и безопасность
Вопросы конфиденциальности и безопасности при использовании ИИ остаются ключевыми. Ранее этим летом Meta пришлось изменить работу своих чат-ботов после расследования Reuters: выяснилось, что они могли вести "интимные" диалоги с несовершеннолетними.
В компании заверяют, что новые функции персонализации будут защищены.
"У нас есть внутренняя система Privacy Review, которая помогает использовать данные ответственно, в том числе для генеративного ИИ. Мы заранее выявляем возможные риски, связанные со сбором и использованием персональной информации, и работаем над их снижением", - заявил представитель Meta в комментарии для CNET.
