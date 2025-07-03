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Как Netflix, Coca-Cola и другие мировые бренды внедряют ИИ для маркетинга

Четверг 03 июля 2025 20:00
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Как Netflix, Coca-Cola и другие мировые бренды внедряют ИИ для маркетинга Искусственный интеллект меняет правила игры в маркетинге (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Мировые бренды больше не просто продают - они ведут персонализированный диалог с каждым. ИИ помогает им "читать" ваши вкусы и поведение, предлагая сервисы, которые еще недавно казались фантастикой.

РБК-Украина рассказывает, как такие гиганты, как Netflix, Coca-Cola, Spotify и другие используют ИИ для создания уникального пользовательского опыта.

Netflix (рекомендации на миллиард долларов)

Netflix - крупнейшая стриминговая платформа с базой более 3 600 фильмов и 1 800 сериалов. При таком объеме контента пользователи часто терялись - появлялся эффект "паралича выбора". Вовлеченность падала, а с ней - и доходы.

Чтобы выйти из кризиса, Netflix внедрил мощный AI-движок, основанный на технологии совместной фильтрации. Алгоритмы отслеживают вкусы миллионов зрителей и показывают персонализированные трейлеры уже на главной странице сервиса. Анализируются не только ваши оценки и история просмотров, но и поведение пользователей с похожими интересами.

Результат - гиперперсонализация рекомендаций, позволяющая Netflix удерживать внимание аудитории и сокращать отток подписчиков. Более того, 75% дохода компании приходится на рекомендательный движок - это более 1 миллиарда долларов в год.

ИИ также задействован для создания нового контента, анализа изображений, управления дата-центрами и поддержки клиентов, что позволяет компании постоянно улучшать качество сервиса.

Spotify (музыка под ваши предпочтения)

Spotify - еще один пример, как ИИ помогает справляться с избытком выбора. С библиотекой из более 100 миллионов треков и 600 миллионами активных пользователей сервис столкнулся с аналогичной проблемой - как помочь слушателям быстро находить нужную музыку.

Spotify создал целую экосистему AI-инструментов: Home Feed, Blend, Daylist, Discover Weekly и Made for You - все они подбирают музыку, исходя из ваших предпочтений и настроения. Особая гордость - AI DJ, голосовой ИИ, который выступает как радиоведущий, озвучивает плейлисты и предлагает новинки в реальном времени.

Благодаря этому пользователи быстрее находят любимые треки, получают удовольствие от прослушивания и дольше остаются с сервисом, что напрямую отражается на росте подписок.

Virgin Voyages (приглашение от виртуальной Дженнифер Лопес)

Рынок круизов - высококонкурентный, и компания Virgin Voyages нашла необычный способ выделиться. Вместе с технологическим агентством Flaunt Digital они создали Jen AI - цифровую копию Дженнифер Лопес.

Пользователи могли создавать персонализированные видео-приглашения с "виртуальной Джей Ло" для своих близких. Видео начинается с кадра, где "Джей Ло" отдыхает на шезлонге, но вскоре становится понятно, что это deepfake. Приглашение легко настраивается - можно добавить имя, повод и другие детали.

Такая инновация привлекла внимание аудитории, увеличила охват и повысила шансы на бронирование круизов за счет персонализации и эффекта узнаваемости.

Как Netflix, Coca-Cola и другие мировые бренды внедряют ИИ для маркетингаVirgin Voyages отправляется в плавание с "Jen AI" (фото: Virgin Voyages)

Coca-Cola и OpenAI

Coca-Cola - бренд с богатой историей, который всегда следит за маркетинговыми трендами. В феврале 2023 года компания стала первой в партнерстве с консалтинговой фирмой Bain & Company и OpenAI, запустив конкурс "Create Real Magic".

Участников приглашают использовать ChatGPT, DALL-E и архивные рекламные материалы для создания новых произведений искусства. Конкурс призван стимулировать творческое взаимодействие с брендом и укрепить его присутствие в цифровом пространстве.

Этот кейс демонстрирует, как крупные корпорации используют ИИ не только для повышения эффективности рекламы, но и для вовлечения аудитории и поддержки имиджа инновационного лидера.

Как Netflix, Coca-Cola и другие мировые бренды внедряют ИИ для маркетингаCoca-Cola сотрудничает с OpenAI (фото: Coca-Cola)

Nike (спортивный маркетинг и эмоциональные истории)

Nike активно использует данные и ИИ, чтобы понять клиентов и создать для них персонализированный опыт. Приложение Nike Fit сочетает дополненную реальность и ИИ, позволяя сканировать стопу и подбирать идеальную обувь.

В рекламной кампании "Never done evolving" с Сереной Уильямс Nike применил ИИ для создания видео, в котором встречаются молодая Серена 1999 года и еt версия из 2017-го. Этот 8-минутный ролик транслировался в прямом эфире и вызвал большой резонанс.

История Nike учит: использование исторических данных и эмоциональных нарративов помогает создавать прочную связь с аудиторией.

Как Netflix, Coca-Cola и другие мировые бренды внедряют ИИ для маркетингаNike использовала ИИ для создания рекламной кампании (фото: AKQA)

BMW (генеративный ИИ в мире люксовых автомобилей)

В 2021 году BMW вместе с агентством Goodby, Silverstein & Partners запустили рекламную кампанию для модели 8 Series Gran Coupé, проецируя на автомобили произведения искусства, созданные генеративным ИИ.

В рекламе люксового сегмента важна не столько информация о технических характеристиках, сколько эмоциональная связь с клиентом. BMW удалось добиться этого почти без слов - с помощью визуальных образов, вызывающих ассоциации и желание обладать автомобилем.

Урок BMW гласит использовать технологии для установления эмоционального контакта, выходящего за рамки традиционной рекламы.

Farfetch (рост эффективности email-маркетинга с помощью ИИ)

Онлайн-маркетплейс люксовой моды Farfetch решил повысить эффективность email-рассылок, не жертвуя фирменным стилем. Для этого компания использовала генеративный ИИ Phrasee.

ИИ помог тестировать различные темы писем, стили и персонализировать контент под сегменты аудитории. Результаты впечатляют: открываемость выросла на 7% для промо-рассылок и на 31% для событий, а кликабельность увеличилась на 25-38%.

Главный вывод: ИИ должен усиливать бренд и помогать достигать бизнес-целей, а не разрушать уникальность.

Как Netflix, Coca-Cola и другие мировые бренды внедряют ИИ для маркетингаFarfetch использует ИИ в email-маркетинге (фото: Farfetch)

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При подготовке материала использовались следующие источники: GoodFirms, DataFeedWatch.

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