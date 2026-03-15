Израиль уведомил США о критической нехватке ракет-перехватчиков, - Semafor

04:56 15.03.2026 Вс
2 мин
США оставят Израиль без ракет-перехватчиков?
aimg Эдуард Ткач
Израиль уведомил США о критической нехватке ракет-перехватчиков, - Semafor Фото: пока неясно, помогут ли США Израилю справиться с дефицитом (Getty Images)

Израиль на этой неделе уведомил США, что страна столкнулась с критической нехваткой средств перехвата баллистических ракет на фоне продолжения войны с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Semafor.

Читайте также: В Иране назвали Украину "законной целью" из-за помощи Израилю дронами

По словам источников, Израиль вступил в нынешнюю войну с уже имеющимся малым количеством перехватчиков, выпущенных во время конфликта с Ираном в 2025 году. Теперь израильская система противоракетной обороны испытывает серьезные проблемы из-за атак Ирана.

Причем CNN отмечает, что Иран добавляет кассетные боеприпасы к своим ракетам, что может усугубить истощение запасов.

Источник Semafor говорит, что США знали о низкой пропускной способности Израиля в течение нескольких месяцев: "Мы этого ожидали и предвидели".

Чиновник добавил, что у США нет аналогичного дефицита собственных перехватчиков. Однако пока неясно, попытаются ли США продать или поделиться с Израилем какими-либо своими перехватчиками. Ранее средства ПРО входили в положение о военной помощи Вашингтона Израилю.

У нас есть все необходимое для защиты наших баз, нашего персонала в регионе и наших интересов", - сказал американский чиновник, добавив, что Израиль "разрабатывает решения для устранения" нехватки ресурсов.

Издание отмечает, что Израиль располагает и другими способами защиты от иранских ракет во время войны, включая истребители. Однако перехватчики являются одним из наиболее эффективных средств защиты от огня на большие расстояние. В свою очередь система ПРО "Железный купол" предназначена для отражения огня на ближних дистанциях.

Война на Ближнем Востоке

Напомним, в субботу Ynet сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Украину запрос о проведении переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Запрос поступил на фоне обширного опыта Украине в перехвате иранских дронов.

При этом президент США Дональд Трамп говорит, что ему не нужна помощь на Ближнем Востоке, заявив, что Зеленский является "последним человеком", от которого нужна помощь.

К слову, в начале операции против Ирана Дональд Трамп заявил, что США обладают практически безграничными запасами оружия, с помощью которого Вашингтон может "вечно" вести войны.

