Израиль уведомил США о критической нехватке ракет-перехватчиков, - Semafor

Израиль на этой неделе уведомил США, что страна столкнулась с критической нехваткой средств перехвата баллистических ракет на фоне продолжения войны с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Semafor .

По словам источников, Израиль вступил в нынешнюю войну с уже имеющимся малым количеством перехватчиков, выпущенных во время конфликта с Ираном в 2025 году. Теперь израильская система противоракетной обороны испытывает серьезные проблемы из-за атак Ирана.

Причем CNN отмечает, что Иран добавляет кассетные боеприпасы к своим ракетам, что может усугубить истощение запасов.

Источник Semafor говорит, что США знали о низкой пропускной способности Израиля в течение нескольких месяцев: "Мы этого ожидали и предвидели".

Чиновник добавил, что у США нет аналогичного дефицита собственных перехватчиков. Однако пока неясно, попытаются ли США продать или поделиться с Израилем какими-либо своими перехватчиками. Ранее средства ПРО входили в положение о военной помощи Вашингтона Израилю.

У нас есть все необходимое для защиты наших баз, нашего персонала в регионе и наших интересов", - сказал американский чиновник, добавив, что Израиль "разрабатывает решения для устранения" нехватки ресурсов.

Издание отмечает, что Израиль располагает и другими способами защиты от иранских ракет во время войны, включая истребители. Однако перехватчики являются одним из наиболее эффективных средств защиты от огня на большие расстояние. В свою очередь система ПРО "Железный купол" предназначена для отражения огня на ближних дистанциях.