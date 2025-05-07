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Мерц призвал европейских союзников увеличить расходы на оборону

Среда 07 мая 2025 16:33
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Мерц призвал европейских союзников увеличить расходы на оборону Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Все члены Европейского Союза должны увеличить свои расходы на оборону. Это необходимо, чтобы заполнить пробелы в возможностях блока и обеспечить дальнейшую поддержку Украины.

Об этом заявил новый канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Только таким образом мы можем постепенно устранить пробелы в наших возможностях и коллективно поддержать Украину", - отметил немецкий канцлер.

Во время пресс-конференции Мерц и Макрон также пообещали новое начало для Европы, основанное на сотрудничестве между Францией и Германией.

Первая зарубежная поездка Мерца

Напомним, вчера, 6 мая, в Бундестаге состоялось голосование за назначение Фридриха Мерца на должность канцлера.

Первую попытку голосования он неожиданно провалил: Мерца поддержали лишь 310 депутатов при необходимых 316 голосах. Второй тур состоялся через несколько часов - тогда его кандидатуру поддержали уже 325 членов Бундестага.

Позже Мерц принял присягу, таким образом он официально стал новым канцлером Германии.

Сегодня, 7 мая, Мерц совершил первую зарубежную поездку на посту канцлера. Он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Также новый канцлер Германии обещает посетить Украину. Однако очных сроков визита пока нет.

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