Мерц призвал европейских союзников увеличить расходы на оборону
Все члены Европейского Союза должны увеличить свои расходы на оборону. Это необходимо, чтобы заполнить пробелы в возможностях блока и обеспечить дальнейшую поддержку Украины.
Об этом заявил новый канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Только таким образом мы можем постепенно устранить пробелы в наших возможностях и коллективно поддержать Украину", - отметил немецкий канцлер.
Во время пресс-конференции Мерц и Макрон также пообещали новое начало для Европы, основанное на сотрудничестве между Францией и Германией.
Первая зарубежная поездка Мерца
Напомним, вчера, 6 мая, в Бундестаге состоялось голосование за назначение Фридриха Мерца на должность канцлера.
Первую попытку голосования он неожиданно провалил: Мерца поддержали лишь 310 депутатов при необходимых 316 голосах. Второй тур состоялся через несколько часов - тогда его кандидатуру поддержали уже 325 членов Бундестага.
Позже Мерц принял присягу, таким образом он официально стал новым канцлером Германии.
Сегодня, 7 мая, Мерц совершил первую зарубежную поездку на посту канцлера. Он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
Также новый канцлер Германии обещает посетить Украину. Однако очных сроков визита пока нет.
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