Мерц планирует "скоро" посетить Украину
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц обещает посетить Украину. Точных сроков визита пока нет.
Как передает РБК-Украина, заявление Мерца приводит Tagesschau.
Мерц во время своего визита в Париж рассказал, что его визит в Украину состоится "вскоре". Поездка уже согласовывается.
По словам канцлера, он хочет "совместно с Европейским союзом внести возможный вклад в то, чтобы на следующей неделе и далее удалось достичь устойчивого прекращения огня и чтобы затем могло быть заключено мирное соглашение с Россией".
Он также обратил внимание, что сейчас главный вопрос - готова ли Россия к 30-дневному перемирию.
Также Мерц связал гарантии безопасности для Украины от Германии с предварительным согласованием прекращения огня с Россией.
При этом канцлер настаивает, чтобы США участвовали в усилиях по достижению прочного мира для Украины. В частности, он рассчитывает, что Вашингтон и дальше будет прилагать усилия для перемирия между Украиной и РФ.
Мерц добавил, что важно, чтобы США участвовали в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Он выразил надежду, что США будут "и дальше нести свою ответственность" как в рамках НАТО, так и в отношении Украины.
Мерц - новый канцлер
Напомним, вчера, 6 мая, Бундестаг проголосовал за назначение Фридриха Мерца новым канцлером Германии. После этого он принял присягу и официально занял новую должность.
Также вчера было сформировано новое правительство Германии. Должность главы МИД занял Иоганн Вадефул, а министра обороны - Борис Писториус.
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