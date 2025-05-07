Мерц планирует "скоро" посетить Украину

Мерц во время своего визита в Париж рассказал, что его визит в Украину состоится "вскоре". Поездка уже согласовывается.

По словам канцлера, он хочет "совместно с Европейским союзом внести возможный вклад в то, чтобы на следующей неделе и далее удалось достичь устойчивого прекращения огня и чтобы затем могло быть заключено мирное соглашение с Россией".

Он также обратил внимание, что сейчас главный вопрос - готова ли Россия к 30-дневному перемирию.

Также Мерц связал гарантии безопасности для Украины от Германии с предварительным согласованием прекращения огня с Россией.

При этом канцлер настаивает, чтобы США участвовали в усилиях по достижению прочного мира для Украины. В частности, он рассчитывает, что Вашингтон и дальше будет прилагать усилия для перемирия между Украиной и РФ.

Мерц добавил, что важно, чтобы США участвовали в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Он выразил надежду, что США будут "и дальше нести свою ответственность" как в рамках НАТО, так и в отношении Украины.