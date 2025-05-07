Мерц закликав європейських союзників збільшити витрати на оборону

Усі члени Європейського Союзу повинні збільшити свої витрати на оборону. Це необхідно, щоб заповнити прогалини в можливостях блоку та забезпечити подальшу підтримку України.

Про це заявив новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Під час пресконференції Мерц на Макрон також пообіцяли новий початок для Європи, який базується на співпраці між Францією та Німеччиною.

"Лише таким чином ми можемо поступово усунути прогалини у наших можливостях та колективно підтримати Україну", - зазначив німецький канцлер.

Перша закордонна поїздка Мерца

Нагадаємо, вчора, 6 травня, у Бундестазі відбулося голосування за призначення Фрідріха Мерца на посаду канцлера.

Першу спробу голосування він несподівано провалив: Мерца підтримали лише 310 депутатів за необхідних 316 голосів. Другий тур відбувся за кілька годин - тоді його кандидатуру підтримали вже 325 членів Бундестагу.

Пізніше Мерц склав присягу, таким чином він офіційно став новим канцлером Німеччини.

Сьогодні, 7 травня, Мерц здійснив першу закордонну поїздку на посаді канцлера. Він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

Також новий канцлер Німеччини обіцяє відвідати Україну. Однак очних термінів візиту поки що немає.

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