Мерца избрали канцлером Германии со второй попытки: кто будет в его команде

Бундестаг избрал лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца федеральным канцлером Германии. Он заменяет на этом посту социал-демократа Олафа Шольца.

За него проголосовали 325 депутатов Бундестага, 289 были против, 1 - воздержался.

Отметим, что Мерц был избран Бундестагом со второй попытки. Поскольку во время первого тура кандидату от блока ХДС/ХСС не удалось получить абсолютное большинство (он набрал 310 голосов). Подобные инциденты ни разу не происходили в послевоенной истории страны.

После провального голосования заседание Бундестага было прервано для партийных консультаций. И уже во время второго тура за назначение Мерца канцлером Германии проголосовали 325 депутатов Бундестага (голосование является тайным). При этом 289 были против, 1 - воздержался.

Для избрания кандидату было достаточно получить 316 голосов из 630 (в Бундестаге 328 депутатов от ХДС и СДПГ). Таким образом, 69-летний Мерц становится десятым канцлером Германии.

Мерц для получения полномочий канцлера еще должен получить удостоверение от федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера во дворце Бельвю. С получением этого документа он официально становится канцлером. После этого он сразу возвращается в Бундестаг для принятия присяги.

Как ожидается, после успешного назначения Мерца канцлером, также должен быть утвержден и новый состав правительства Германии.

Так, ранее лидеры Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подписали в Берлине 144-страничное коалиционное соглашение. Документ стал основой для функционирования нового немецкого правительства.

Блок ХДС/ХСС опубликовал список будущих министров правительства Германии:

Борис Писториус , согласно списку, остается на своей должности.

, согласно списку, остается на своей должности. Сопредседатель партии Ларс Клингбайль должен стать министром финансов и вице-канцлером.

должен стать министром финансов и вице-канцлером. Новым министром труда, как ожидается, станет бывшая глава Бундестага Бербель Бас .

. Министром строительства - бывший заместитель руководителя парламентской фракции СДПГ Верена Хубертц .

. Карстен Шнайдер должен стать новым министром окружающей среды.

должен стать новым министром окружающей среды. Бывший министр образования федеральной земли Рейнланд-Пфальц Стефани Хубиг - министром юстиции.

- министром юстиции. Уполномоченная по вопросам интеграции и борьбы с расизмом Реем Алабали-Радован возглавит министерство экономического сотрудничества и развития Германии.

возглавит министерство экономического сотрудничества и развития Германии. Иоганн Вадефуль должен возглавить министерство иностранных дел.

должен возглавить министерство иностранных дел. Александр Добриндт - министерство внутренних дел.

Ожидается объявление о формировании нового правительства. Министры примут присягу. Таким образом, сегодня через шесть месяцев после распада светофорной коалиции Германия получит новое правительство.

Кто такой Фридрих Мерц

Фридрих Мерц возглавляет ХДС с 2022 года и был лидером оппозиции в Бундестаге до избрания канцлером. До возвращения в политику работал корпоративным юристом и занимал руководящие должности в компаниях, в частности в BlackRock Germany.

Он выступает за активную поддержку Украины и усиление европейской оборонной политики, одновременно призывая к осторожности и координации действий на международном уровне.

Мерц неоднократно выступал за предоставление Украине крылатых ракет Taurus, чего так и не сделало предыдущее правительство Олафа Шольца, при том, что Германия предоставила Украине ряд другого вооружения и техники. Впрочем, Мерц заявлял, что передаст Украине Taurus только по согласованию с европейскими партнерами.

Больше о том, станет ли Германия под предводительством Фридриха Мерца новым лидером западного мира, как новый канцлер ломает устоявшиеся правила немецкой политики и ждать ли Украине Taurus - читайте в отдельном материале РБК-Украина.