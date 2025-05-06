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Мерц официально стал новым канцлером Германии

Берлин, Вторник 06 мая 2025 19:02
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Мерц официально стал новым канцлером Германии Фото: Фридрих Мерц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Лидер партии ХДС Фридрих Мерц принес присягу. Таким образом он официально стал новым канцлером Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Сначала Мерц направился в Большой зал дворца Бельвю - резиденцию президента Германии. Там президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Мерцу свидетельство о назначении канцлером.

"От имени Федеративной Республики Германия я назначаю господина Фридриха Мерца федеральным канцлером", - отметил Штайнмайер.

После такой церемонии Мерц сел в свою машину и поехал обратно в Бундестаг. Там он принес присягу. В конце новый канцлер использовал фразу "Да поможет мне Бог". Затем в зале раздались продолжительные аплодисменты.

Ожидается, что после Мерца присягу также должны принести новые министры.

Мерц - новый канцлер Германии

Напомним, сегодня, 6 мая, в Бундестаге состоялось голосование за назначение Фридриха Мерца на пост канцлера.

Первую попытку он неожиданно провалил: Мерца поддержали лишь 310 депутатов при необходимых 316 голосах.

Второй тур прошел через несколько часов - тогда его кандидатуру поддержали уже 325 членов Бундестага.

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Фридрих Мерц
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