Мерц официально стал новым канцлером Германии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Сначала Мерц направился в Большой зал дворца Бельвю - резиденцию президента Германии. Там президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Мерцу свидетельство о назначении канцлером.

"От имени Федеративной Республики Германия я назначаю господина Фридриха Мерца федеральным канцлером", - отметил Штайнмайер.

После такой церемонии Мерц сел в свою машину и поехал обратно в Бундестаг. Там он принес присягу. В конце новый канцлер использовал фразу "Да поможет мне Бог". Затем в зале раздались продолжительные аплодисменты.

Ожидается, что после Мерца присягу также должны принести новые министры.