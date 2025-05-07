Встреча с Макроном и курс на Варшаву: Мерц начал первую международную поездку в качестве канцлера
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Мерц совершил первую зарубежную поездку на посту канцлера.
Как сообщает РБК-Украина, видео встречи Макрон опубликовал в Twitter.
Отмечается, что Макрон встретил Мерца во дворе Елисейского дворца в Париже "крепким рукопожатием и сердечным похлопыванием по плечу". СМИ отмечают, что визит Мерца является скорее рабочей поездкой.
При этом обе стороны хотели "внести глоток свежего воздуха во франко-германские отношения" после смены правительства Германии.
"Обещание импульса и одно и то же требование: двигать Европу вперед. Успех зависит от нас. Добро пожаловать в Париж", - написал он в Twitter.
La promesse d'un élan et une même exigence : faire avancer l'Europe. À nous de réussir. Bienvenue à Paris, @Bundeskanzler! pic.twitter.com/jYE2qPpi7k- Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 7, 2025
Мерц в свою очередь заявил, что Европа нуждается в крепком партнерстве между нашими странами.
"Эта инаугурационная поездка в Париж является настоящей рабочей встречей: президент Эммануэль Макрон и я уже неоднократно обменивались мнениями. Верим в немецко-французскую дружбу", - прокомментировал он свою поездку в Париж в Twitter.
После визита во Францию Мерц отправится в Польшу. По данным Tagesschau, цель поездки Мерца в Париж и Варшаву не заключается в принятии конкретных решений. Новый канцлер хочет "внутренне и внешне" продемонстрировать, что стремится к плодотворному сотрудничеству с этими двумя странами.
Мерц - новый канцлер Германии
Напомним, вчера, 6 мая, в Бундестаге состоялось голосование за назначение Фридриха Мерца на должность канцлера. Однако первую попытку голосования он неожиданно провалил: Мерца поддержали лишь 310 депутатов при необходимых 316 голосов.
Второй тур состоялся через несколько часов - тогда его кандидатуру поддержали уже 325 членов Бундестага.
Позже Мерц принял присягу, таким образом он официально стал новым канцлером Германии.
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