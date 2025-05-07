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Встреча с Макроном и курс на Варшаву: Мерц начал первую международную поездку в качестве канцлера

Среда 07 мая 2025 14:51
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Встреча с Макроном и курс на Варшаву: Мерц начал первую международную поездку в качестве канцлера Фото: Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Мерц совершил первую зарубежную поездку на посту канцлера.

Как сообщает РБК-Украина, видео встречи Макрон опубликовал в Twitter.

Отмечается, что Макрон встретил Мерца во дворе Елисейского дворца в Париже "крепким рукопожатием и сердечным похлопыванием по плечу". СМИ отмечают, что визит Мерца является скорее рабочей поездкой.

При этом обе стороны хотели "внести глоток свежего воздуха во франко-германские отношения" после смены правительства Германии.

"Обещание импульса и одно и то же требование: двигать Европу вперед. Успех зависит от нас. Добро пожаловать в Париж", - написал он в Twitter.

Мерц в свою очередь заявил, что Европа нуждается в крепком партнерстве между нашими странами.

"Эта инаугурационная поездка в Париж является настоящей рабочей встречей: президент Эммануэль Макрон и я уже неоднократно обменивались мнениями. Верим в немецко-французскую дружбу", - прокомментировал он свою поездку в Париж в Twitter.

После визита во Францию Мерц отправится в Польшу. По данным Tagesschau, цель поездки Мерца в Париж и Варшаву не заключается в принятии конкретных решений. Новый канцлер хочет "внутренне и внешне" продемонстрировать, что стремится к плодотворному сотрудничеству с этими двумя странами.

Мерц - новый канцлер Германии

Напомним, вчера, 6 мая, в Бундестаге состоялось голосование за назначение Фридриха Мерца на должность канцлера. Однако первую попытку голосования он неожиданно провалил: Мерца поддержали лишь 310 депутатов при необходимых 316 голосов.

Второй тур состоялся через несколько часов - тогда его кандидатуру поддержали уже 325 членов Бундестага.

Позже Мерц принял присягу, таким образом он официально стал новым канцлером Германии.

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