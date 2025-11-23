ua en ru
Вс, 23 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Контрпредложения ЕС к мирному плану по Украине: Bloomberg узнал детали

Воскресенье 23 ноября 2025 15:25
UA EN RU
Контрпредложения ЕС к мирному плану по Украине: Bloomberg узнал детали Фото: Фрадрих Мерц, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина и европейские союзники требуют от США гарантий безопасности, которые по содержанию соответствуют 5 статье НАТО о совместной обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Кроме этого, союзники настаивают, что любые переговоры с Россией относительно территориальных уступок могут состояться только после полного прекращения боевых действий на нынешней линии фронта.

По данным источников, знакомых с подготовкой контрпредложения, документ будет представлен США в воскресенье в Швейцарии. Он предусматривает, что замороженные российские активы должны пойти на восстановление и компенсации Украине.

Собеседники издания отмечают, что Киев и европейские партнеры отвергают требования Москвы о передаче ей украинских территорий, которые РФ не контролирует, и выступают против сокращения украинских вооруженных сил до 600 тысяч военных, как предлагается в американской версии.

Европейскую позицию представляют также Канада и Япония, которые присоединились к заявлению лидеров во время саммита G20 в ЮАР, где отмечалось, что границы Украины не могут уменьшаться.

По условиям, которые ранее были предложены США, Украина должна была бы вывести войска из части Донбасса, не полностью оккупированной РФ, а эта территория стала бы демилитаризованной буферной зоной с международным признанием ее как российской. Также Москва получила бы фактическое признание контроля над Крымом, Донецком и Луганском, при этом остальные линии фронта, включая части Херсонской и Запорожской областей, оставались бы замороженными.

При этом часть пунктов, предложенных США, в частности возвращение всех заложников, включая депортированных детей, считается приемлемой. План также предусматривает программу воссоединения семей и механизмы для признания и компенсации ущерба пострадавшим от войны.

В случае достижения договоренностей контроль за выполнением должен осуществляться под наблюдением США и гарантироваться специальным мирным советом, возглавляемым президентом США Дональдом Трампом.

Мирный план США по Украине

Президент США Дональд Трамп установил крайний срок для согласования до 27 ноября и пригрозил прекращением военной помощи в случае отказа, при этом признав, что условия соглашения еще могут корректироваться.

Президент Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию как сложный выбор между защитой национального достоинства и сохранением ключевого союзника. Он намерен отстаивать позицию Украины на переговорах в Женеве 23 ноября.

Тем временем лидеры ЕС подготовили собственные предложения, которые не предусматривают ограничений для Вооруженных сил и возвращают под контроль Украины стратегические ресурсы и объекты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз НАТО Война России против Украины мирный план США
Новости
Контрпредложения ЕС к мирному плану по Украине: Bloomberg узнал детали
Контрпредложения ЕС к мирному плану по Украине: Bloomberg узнал детали
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте