Судет будет недостаточно: Мерц сравнил Путина с Гитлером, а ситуацию с 1938 годом

Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил текущую ситуацию по войне в Украине с 1938 годом, а российского диктатора Владимира Путина - с немецким диктатором Адольфом Гитлером в контексте требований Кремля к Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Мерца на партийной конференции его партии ХДС/ХСС 13 декабря.

Мерц напомнил 1938 год, когда Франция и Великобритания заставили Чехословакию уступить Судетскую область в пользу нацистской Германии и Гитлера. Париж и Лондон думали, что это позволит не допустить войны в Европе.

Однако они ошиблись: уступка частью территорий Чехословакии не уменьшила аппетитов Гитлера: всего через полгода, в марте 1939, Германия оккупировала остатки Чехословакии, нарушив все свои обещания.

Учитывая события прошлого, нет никаких причин думать, что уступка в виде территорий Донбасса удовлетворит аппетиты российского диктатора Путина, как уступки Мюнхенского соглашения 1938 года не удовлетворили Гитлера.

"Это российская агрессивная война против Украины - и против Европы. И если Украина падет, война не остановится. Так же как и в 1938 году Судетской области было недостаточно. Путин не остановится", - резюмировал канцлер.