ua en ru
Сб, 13 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Судет будет недостаточно: Мерц сравнил Путина с Гитлером, а ситуацию с 1938 годом

Германия, Суббота 13 декабря 2025 22:37
UA EN RU
Судет будет недостаточно: Мерц сравнил Путина с Гитлером, а ситуацию с 1938 годом Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил текущую ситуацию по войне в Украине с 1938 годом, а российского диктатора Владимира Путина - с немецким диктатором Адольфом Гитлером в контексте требований Кремля к Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Мерца на партийной конференции его партии ХДС/ХСС 13 декабря.

Мерц напомнил 1938 год, когда Франция и Великобритания заставили Чехословакию уступить Судетскую область в пользу нацистской Германии и Гитлера. Париж и Лондон думали, что это позволит не допустить войны в Европе.

Однако они ошиблись: уступка частью территорий Чехословакии не уменьшила аппетитов Гитлера: всего через полгода, в марте 1939, Германия оккупировала остатки Чехословакии, нарушив все свои обещания.

Учитывая события прошлого, нет никаких причин думать, что уступка в виде территорий Донбасса удовлетворит аппетиты российского диктатора Путина, как уступки Мюнхенского соглашения 1938 года не удовлетворили Гитлера.

"Это российская агрессивная война против Украины - и против Европы. И если Украина падет, война не остановится. Так же как и в 1938 году Судетской области было недостаточно. Путин не остановится", - резюмировал канцлер.

Отметим, что США, Украина и Европа продолжают работать над мирным планом. Сейчас самым сложным является вопрос территорий, а именно Донбасса. Вашингтон требует отдать его России, а Украина отвергает подобные предложения.

По данным издания Politico, лидеры Европы рассматривают возможность создания 40-километровой зоны между линиями фронта Украины и РФ в рамках мирного соглашения. Тем временем Украина, по данным издания NYT, в своем обновленном плане отвергла вариант передачи Донбасса России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Фридрих Мерц Украина Российская Федерация Война в Украине
Новости
Одессе начали возвращать свет, но конкретные прогнозы будут позже, - МВА
Одессе начали возвращать свет, но конкретные прогнозы будут позже, - МВА
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе