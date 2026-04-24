ua en ru
Пт, 24 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обмен пленными Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Немедленное членство невозможно. Мерц предложил план сближения Украины с ЕС

22:05 24.04.2026 Пт
2 мин
При этом важно усиливать взаимодействие Украины с европейскими институтами
aimg Анастасия Никончук
Фото: Фридрих Мерц (Виталий Носач РБК-Украина)

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина должна активнее интегрироваться в процессы Европейского Союза, однако ее быстрое вступление в блок на данном этапе невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Deutsche Welle.

Позиция Германии по членству Украины

После саммита лидеров ЕС в Никосии Мерц отметил, что вопрос немедленного вступления Украины в Евросоюз сейчас не рассматривается. По его словам, такой сценарий в ближайшее время нереалистичен.

"Всем понятно, что немедленное вступление Украины в ЕС, конечно, невозможно", - отметил Мерц.

Формат постепенной интеграции

Вместе с тем канцлер подчеркнул необходимость углубления взаимодействия Украины с европейскими институтами.

Речь идет о более тесном участии в работе структур ЕС и постепенном включении в отдельные направления политики в зависимости от прогресса реформ.

В качестве примера он допустил возможность участия президента Украины в заседаниях Европейского совета без права голоса.

Стратегия сближения Украины с ЕС

Мерц также выступил за запуск внутри Евросоюза отдельного процесса, направленного на поэтапное сближение Украины с блоком.

По его словам, конечной целью остается полноценное членство, однако для этого необходимы промежуточные этапы.

"Важно, чтобы это сближение сейчас также ускорило переговоры о вступлении и стало мостом к будущему полному членству", - подчеркнул он.

Канцлер добавил, что обсуждал этот подход с президентом Украины Владимиром Зеленским в последние дни.

Напоминаем, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не считает целесообразной передачу Украине ракет Taurus, поскольку, по его оценке, украинские вооружения показывают более высокую эффективность.

Отметим, что Германия готовит крупное соглашение в оборонной сфере, которое может существенно повлиять на расстановку сил в европейском военно-промышленном комплексе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Фридрих Мерц
Новости
Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским