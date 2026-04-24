Немедленное членство невозможно. Мерц предложил план сближения Украины с ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина должна активнее интегрироваться в процессы Европейского Союза, однако ее быстрое вступление в блок на данном этапе невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Deutsche Welle.

Позиция Германии по членству Украины

После саммита лидеров ЕС в Никосии Мерц отметил, что вопрос немедленного вступления Украины в Евросоюз сейчас не рассматривается. По его словам, такой сценарий в ближайшее время нереалистичен.

"Всем понятно, что немедленное вступление Украины в ЕС, конечно, невозможно", - отметил Мерц.

Формат постепенной интеграции

Вместе с тем канцлер подчеркнул необходимость углубления взаимодействия Украины с европейскими институтами.

Речь идет о более тесном участии в работе структур ЕС и постепенном включении в отдельные направления политики в зависимости от прогресса реформ.

В качестве примера он допустил возможность участия президента Украины в заседаниях Европейского совета без права голоса.

Стратегия сближения Украины с ЕС

Мерц также выступил за запуск внутри Евросоюза отдельного процесса, направленного на поэтапное сближение Украины с блоком.

По его словам, конечной целью остается полноценное членство, однако для этого необходимы промежуточные этапы.

"Важно, чтобы это сближение сейчас также ускорило переговоры о вступлении и стало мостом к будущему полному членству", - подчеркнул он.

Канцлер добавил, что обсуждал этот подход с президентом Украины Владимиром Зеленским в последние дни.