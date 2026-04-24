Трагическая война в Украине имеет один положительный эффект для Европы, - Мерц

20:58 24.04.2026 Пт
2 мин
Фридрих Мерц увидел в нынешней трагедии "большую возможность"
aimg Сергей Козачук
Трагическая война в Украине имеет один положительный эффект для Европы, - Мерц Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)

Война в Украине спровоцировала беспрецедентный скачок в развитии военных технологий, темпы которого были бы невозможны в мирное время.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию во время саммита на Кипре.

Технологический скачок и оптимизм

По словам канцлера, по состоянию на первую половину 2026 года он чувствует гораздо больше уверенности в вопросах безопасности, чем несколько лет назад.

Главным фактором он считает сверхбыстрое сокращение технологического разрыва и модернизацию армии.

"Сегодня, в начале или в первом-втором квартале 2026 года, я более оптимистичен, чем был еще два-три года назад, потому что вижу, как быстро мы сейчас наверстываем упущенное", - подчеркнул Мерц.

Роль войны в Украине

Глава немецкого правительства подчеркнул, что именно развязанная Россией война заставила мир развивать военные технологии темпами, которые были бы невозможны в мирное время.

Он отметил, что этот опыт помогает странам готовиться к решению оборонных задач собственными силами.

"Мы наблюдаем военно-технологическое развитие, которое идет настолько стремительно, которого без этой войны не было бы. И в этом, несмотря на всю трагичность этой войны и всю ужасную боль... заключается также большая возможность, которую мы используем", - заявил канцлер.

Угрозы со стороны РФ и изменение стратегии

Напомним, недавно Россия официально была признана главнойугрозой безопасности в Европе в первой в истории Германии профильной военной стратегии.

Документ предусматривает масштабную реформу Бундесвера, чтобы превратить его в самую мощную конвенционную армию на континенте, способную к длительной обороне.

Кроме того, на днях посла РФ срочно вызвали в немецкий МИД "на ковер" из-за прямых угроз Кремля в адрес объектов критической инфраструктуры на территории страны. В Берлине эти действия Москвы расценивают как элемент гибридной войны, направленной на запугивание населения и подрыв военной помощи Украине.

Также стоит отметить, что Германия за последние два года кардинально изменила свою позицию по вооружению ВСУ.

Если в начале полномасштабного вторжения обсуждалась передача шлемов, то по состоянию на 2026 год ФРГ является одним из лидеров в поставках бронетехники, средств ПВО и боеприпасов, несмотря на постоянные попытки РФ внести раскол в европейское единство.

Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
