Трагическая война в Украине имеет один положительный эффект для Европы, - Мерц
Война в Украине спровоцировала беспрецедентный скачок в развитии военных технологий, темпы которого были бы невозможны в мирное время.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию во время саммита на Кипре.
Технологический скачок и оптимизм
По словам канцлера, по состоянию на первую половину 2026 года он чувствует гораздо больше уверенности в вопросах безопасности, чем несколько лет назад.
Главным фактором он считает сверхбыстрое сокращение технологического разрыва и модернизацию армии.
"Сегодня, в начале или в первом-втором квартале 2026 года, я более оптимистичен, чем был еще два-три года назад, потому что вижу, как быстро мы сейчас наверстываем упущенное", - подчеркнул Мерц.
Роль войны в Украине
Глава немецкого правительства подчеркнул, что именно развязанная Россией война заставила мир развивать военные технологии темпами, которые были бы невозможны в мирное время.
Он отметил, что этот опыт помогает странам готовиться к решению оборонных задач собственными силами.
"Мы наблюдаем военно-технологическое развитие, которое идет настолько стремительно, которого без этой войны не было бы. И в этом, несмотря на всю трагичность этой войны и всю ужасную боль... заключается также большая возможность, которую мы используем", - заявил канцлер.
Угрозы со стороны РФ и изменение стратегии
Напомним, недавно Россия официально была признана главнойугрозой безопасности в Европе в первой в истории Германии профильной военной стратегии.
Документ предусматривает масштабную реформу Бундесвера, чтобы превратить его в самую мощную конвенционную армию на континенте, способную к длительной обороне.
Кроме того, на днях посла РФ срочно вызвали в немецкий МИД "на ковер" из-за прямых угроз Кремля в адрес объектов критической инфраструктуры на территории страны. В Берлине эти действия Москвы расценивают как элемент гибридной войны, направленной на запугивание населения и подрыв военной помощи Украине.
Также стоит отметить, что Германия за последние два года кардинально изменила свою позицию по вооружению ВСУ.
Если в начале полномасштабного вторжения обсуждалась передача шлемов, то по состоянию на 2026 год ФРГ является одним из лидеров в поставках бронетехники, средств ПВО и боеприпасов, несмотря на постоянные попытки РФ внести раскол в европейское единство.