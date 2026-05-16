ua en ru
Сб, 16 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Мерц не посоветовал бы своим детям жить в США и назвал причины

02:53 16.05.2026 Сб
2 мин
Канцлер ФРГ среди прочего считает, что сейчас в Штатах мало возможностей даже для высокообразованных людей
aimg Филипп Бойко
Мерц не посоветовал бы своим детям жить в США и назвал причины Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что советует своим трем детям воздержаться от проживания или обучения в Соединенных Штатах. Лидер ФРГ считает, что сейчас в США среди прочего быстро меняющийся социальный климат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: ЕС может начать переговоры с Украиной о вступлении уже летом, - еврокомиссар

Свою оценку учебе или работе в США Мерц высказал перед молодой аудиторией на католическом съезде в Вюрцбурге, Мерц сказал, что люди слишком склонны думать о состоянии мира в "режиме катастрофы", и призвал немцев быть более оптимистичными относительно потенциала собственной страны.

"Я твердо убежден, что в мире есть мало стран, которые предлагают такие замечательные возможности, особенно для молодежи, как Германия", - сказал он.

Чиновник перечислил основные недостатки Штатов и объяснил, что именно ему не нравится.

"Я бы не рекомендовал своим детям ехать сегодня в США, получать там образование и работать там только потому, что там внезапно сложился определенный социальный климат. Сегодня самые образованные люди в Америке имеют большие трудности с поиском работы", - сказал Мерц.

По мнению агентства, такие слова в очередной раз подчеркивают напряженность между Вашингтоном времен Трампа и европейскими союзниками. В частности, обострение споров по торговле, войны в Украине, а теперь и в Иране.

Что предшествовало острому заявлению Мерца

Лидеры Германии и Штатов давно обмениваются "любезностями". Например, недавно Трамп раскритиковал канцлера за вмешательство в вопрос Ирана, и посоветовал сосредоточиться на завершении войны в Украине.

А Фридрих Мерц открыто высказывался о том, что США подвергаются "унижению" на переговорах с Ираном, подчеркивая, что администрация США пытается достичь прекращения войны, однако делает это через уступки.

Несмотря на это, накануне Мерц и Трамп провели разговор и обсудили как Иран, так и Украину. Мерц охарактеризовал итоги беседы как единые подходы сторон к текущим вызовам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки
Новости
Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины: глава НБУ назвал два сценария
Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины: глава НБУ назвал два сценария
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата