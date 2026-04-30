Трамп резко прошелся по Мерцу и призвал его заняться войной в Украине
Президент США Дональд Трамп раскритиковал канцлера Германии за вмешательство в вопрос Ирана, призвав сосредоточиться на завершении войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дональда Трампа в Truth Social.
"Канцлер Германии должен тратить больше времени на прекращение войны с Россией/Украиной (где он был абсолютно неэффективным!), - заявил Трамп.
Также он призвал главу правительства ФРГ Фридриха Мерца решать внутренние проблемы, в частности в экономике и энергетике.
Трамп подчеркнул, что Германия должна меньше времени уделять вмешательству в дела, связанные с ядерной угрозой Ирана.
По его словам, действия США в этом направлении делают мир безопаснее.
Дипломатический конфликт
Напомним, в последнее время между Вашингтоном и Берлином наблюдается ощутимое дипломатическое напряжение, вызванное разногласиями по ключевым международным вопросам безопасности.
Ситуация вокруг Ближнего Востока и Ирана стала предметом оживленных дискуссий в Германии. В частности, Фридрих Мерц открыто высказывался о том, что США подвергаются "унижению" на переговорах с Ираном, подчеркивая, что администрация США пытается достичь прекращения войны, однако делает это через уступки.
В то же время в немецких экспертных кругах и среди европейских политиков царит определенное беспокойство относительно будущего европейской безопасности.
Оценивая ситуацию, немецкие специалисты отмечают, что европейские партнеры пока не имеют четких идей относительно дальнейшего развития событий на фоне попыток американской стороны договориться о прекращении боевых действий.
По их мнению, от Соединенных Штатов ожидать готовых стратегических решений не приходится, поэтому Европейскому Союзу и Германии в частности придется самостоятельно разрабатывать действенные решения для защиты собственных интересов и поддержки Украины.