В Киеве маршрутка влетела в автобус на остановке, есть пострадавшие (фото)

Киев, Суббота 23 августа 2025 17:46
В Киеве маршрутка влетела в автобус на остановке, есть пострадавшие (фото) Фото: ДТП на улице Елены Телиги в Киеве (t.me/gunpKyiv)
Автор: Данила Крамаренко

На одной из остановок в Киеве маршрутное такси врезалось в автобус. В результате есть пострадавшие, в том числе среди пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram столичной полиции.

Сообщается, что авария произошла на улице Елены Телиги. По данным полиции, водитель маршрутки пренебрег правилом соблюдения безопасной дистанции и допустил столкновение с автобусом.

В Киеве маршрутка влетела в автобус на остановке, есть пострадавшие (фото)

Фото: ДТП с автобусом в Киеве (t.me/gunpKyiv)

В результате аварии травмировались два человека - 43-летний водитель маршрутки и 24-летняя пассажирка. Столичные паблики писали, что водителя зажало в салоне, но очевидцы помогли ему выбраться.

В Киеве маршрутка влетела в автобус на остановке, есть пострадавшие (фото)

Фото: водителя маршрутки зажало в салоне (t.me/gunpKyiv)

Всех пострадавших госпитализировали с травмами предварительно средней тяжести. На месте работает следственно-оперативная группа, полиция документирует обстоятельства ДТП.

Также сообщается, что из-за аварии на улице Елены Телиги затруднено движение транспорта затруднено в направлении станции метро "Почайна". Водителей просят заранее учитывать эту информации при планировании поездок.

Напомним, ранее в Хмельницкой области автомобиль "Hyundai Santa Fe" врезался в микроавтобус "Mercedes-Benz Sprinter" с пассажирами, в результате чего пострадали 16 человек.

А две недели назад внедорожник влетел в киевский ТРЦ Ocean Plaza. В частности, в сети появилось видео, на котором видно, как машина на высокой скорости таранит стеклянную дверь и останавливается только в холле торгового центра, посетители чудом не пострадали. Позже полиция сообщила, что женщина водитель перепутала педали.

