В Харькове пьяный водитель таранил автобус и троллейбус: его задержали
В Харькове задержали водителя, который в пьяном состоянии устроил масштабное дорожно-транспортное происшествие. Водитель не справился с управлением и протаранил сначала автобус, а затем - троллейбус. Есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Харькова.
Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Героев Харькова. Водитель автомобиля Toyota не придерживался безопасной скорости, не справился с управлением и врезался в автобус, который ехал впереди. После столкновения с автобусом автомобиль отбросило на троллейбус, который ехал рядом.
В результате столкновения насчитали девять пострадавших: семь пассажиров общественного транспорта (женщины 31, 40, 60, 61, 63 лет, 40-летний мужчина и 16-летняя девушка) и пассажиров легковушки (46-летний водитель и пассажирка). Всех пострадавших госпитализировали.
Выяснилось, что водитель легковушки, который совершил ДТП, находился в нетрезвом состоянии. По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).
Виновнику ДТП грозит три года за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет. Сейчас его задержали правоохранители.
Напомним, ранее в Хмельницкой области автомобиль "Hyundai Santa Fe" врезался в микроавтобус "Mercedes-Benz Sprinter" с пассажирами, в результате чего пострадали 16 человек.
А две недели назад внедорожник влетел в киевский ТРЦ Ocean Plaza. В частности, в сети появилось видео, на котором видно, как машина на высокой скорости таранит стеклянные двери и останавливается только в холле торгового центра, посетители чудом не пострадали. Позже полиция сообщила, что женщина-водитель перепутала педали.