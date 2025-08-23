В Харькове пьяный водитель таранил автобус и троллейбус: его задержали

В Харькове задержали водителя, который в пьяном состоянии устроил масштабное дорожно-транспортное происшествие. Водитель не справился с управлением и протаранил сначала автобус, а затем - троллейбус. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Харькова.

Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Героев Харькова. Водитель автомобиля Toyota не придерживался безопасной скорости, не справился с управлением и врезался в автобус, который ехал впереди. После столкновения с автобусом автомобиль отбросило на троллейбус, который ехал рядом.

В результате столкновения насчитали девять пострадавших: семь пассажиров общественного транспорта (женщины 31, 40, 60, 61, 63 лет, 40-летний мужчина и 16-летняя девушка) и пассажиров легковушки (46-летний водитель и пассажирка). Всех пострадавших госпитализировали.

Выяснилось, что водитель легковушки, который совершил ДТП, находился в нетрезвом состоянии. По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

Виновнику ДТП грозит три года за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет. Сейчас его задержали правоохранители.