ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Хмельницкой области автобус столкнулся с легковушкой: 16 пострадавших, среди них дети (фото)

Хмельницкая область, Воскресенье 17 августа 2025 20:04
UA EN RU
В Хмельницкой области автобус столкнулся с легковушкой: 16 пострадавших, среди них дети (фото) Фото: автобус и Hyundai столкнулись на Хмельнитчине (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

В Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легковушки, в результате которого пострадали 16 человек, среди них двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Хмельницкой области.

По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 17 августа, около 16:30 вблизи села Мицивцы Новодунаевецкой общины.

Произошло столкновение автомобиля "Hyundai Santa Fe" под управлением 41-летнего жителя Полонного и автобуса "Mercedes-Benz Sprinter", за рулем которого находился 55-летний житель села Богдановцы Хмельницкой городской общины.

В результате аварии водитель автобуса и его 15 пассажиров, из них двое детей, получили телесные повреждения. Медики уже госпитализировали пострадавших в Дунаевецкой многопрофильной больницы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и решают вопрос об открытии уголовного производства.

ДТП в Украине

Заметим, что вчера, 16 августа, во Львовской области из-за смертельной аварии было полностью перекрыто движение на международной трассе "Львов-Краковец".

Незадолго до этого в Ровенской области задержали сотрудника полиции. Мужчина устроил смертельную аварию на дороге, а потом отказался от прохождения теста на алкоголь.

Напомним также, что недавно в Черкассах правоохранительница получила подозрение за смертельное ДТП на скорости.

Как известно, женщина травмировала 67-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкая область Полиция Киева
Новости
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия