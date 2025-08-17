В Хмельницкой области автобус столкнулся с легковушкой: 16 пострадавших, среди них дети (фото)
В Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легковушки, в результате которого пострадали 16 человек, среди них двое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Хмельницкой области.
По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 17 августа, около 16:30 вблизи села Мицивцы Новодунаевецкой общины.
Произошло столкновение автомобиля "Hyundai Santa Fe" под управлением 41-летнего жителя Полонного и автобуса "Mercedes-Benz Sprinter", за рулем которого находился 55-летний житель села Богдановцы Хмельницкой городской общины.
В результате аварии водитель автобуса и его 15 пассажиров, из них двое детей, получили телесные повреждения. Медики уже госпитализировали пострадавших в Дунаевецкой многопрофильной больницы.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и решают вопрос об открытии уголовного производства.
