В Хмельницкой области автобус столкнулся с легковушкой: 16 пострадавших, среди них дети (фото)

В Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легковушки, в результате которого пострадали 16 человек, среди них двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Хмельницкой области.

По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 17 августа, около 16:30 вблизи села Мицивцы Новодунаевецкой общины.

Произошло столкновение автомобиля "Hyundai Santa Fe" под управлением 41-летнего жителя Полонного и автобуса "Mercedes-Benz Sprinter", за рулем которого находился 55-летний житель села Богдановцы Хмельницкой городской общины.

В результате аварии водитель автобуса и его 15 пассажиров, из них двое детей, получили телесные повреждения. Медики уже госпитализировали пострадавших в Дунаевецкой многопрофильной больницы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и решают вопрос об открытии уголовного производства.