Мигранты или возвращение украинцев? Кабмин назвал приоритет для рынка труда

09:35 18.05.2026 Пн
2 мин
В Кабмине объяснили, где планируют найти 4,5 млн работников
Фото: возвращение украинцев из-за границы (Getty Images)
Вопрос привлечения трудовых мигрантов пока не актуален, в приоритете правительства - возвращение украинцев, которые выехали за границу.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Как отметил министр экономики, одним из главных вопросов для предпринимателей является расширение рынка труда.

"Мы подсчитали, что для ежегодного роста ВВП на 7% в Украине в экономике нужны на следующие 10 лет 4,5 миллиона человек", - рассказал он.

Из 30 миллионов, которые находятся на подконтрольной территории, официально работают 10,5. Теневая занятость составляет примерно 2,6 миллиона.

Из тех людей, которые живут в Украине можно привлечь минимум 2 миллиона.

"Это и молодежь, и люди старшего возраста - 50+. Частично мы говорили в контексте бронирования о людях в розыске и СЗЧ. Это те люди, которые сейчас также не участвуют в рынке труда. Привлечь все эти категории - первая наша цель", - подчеркнул министр.

Второй источник пополнения рынка труда - возвращение украинцев из-за границы.

"Там более 6 миллионов. Мы проводили опрос, знаем, что нужно, чтобы они вернулись. Это деньги на переезд, жилье, школа, больница и дальше работа. С работой здесь проблем не будет. Сейчас Министерство соцполитики открывает украинские хабы, чтобы держать связь и нарабатывать с партнерами программы для возвращения. Вот это главное. Нам нужны украинцы в Украине", - сказал Соболев.

Он отметил, что привлечение трудовых мигрантов не является приоритетом на сегодня.

Недавно глава комитета ВР по вопросам финансов, Даниил Гетманцев сказал, что массовое привлечение мигрантов из стран другой культурной среды не решит проблем Украины, а может создать новые социальные риски и риски безопасности.

Также нардеп назвал ключевые условия возвращения людей.

30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
