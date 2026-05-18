Мигранты или возвращение украинцев? Кабмин назвал приоритет для рынка труда

Вопрос привлечения трудовых мигрантов пока не актуален, в приоритете правительства - возвращение украинцев, которые выехали за границу.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Как отметил министр экономики, одним из главных вопросов для предпринимателей является расширение рынка труда.

"Мы подсчитали, что для ежегодного роста ВВП на 7% в Украине в экономике нужны на следующие 10 лет 4,5 миллиона человек", - рассказал он.

Из 30 миллионов, которые находятся на подконтрольной территории, официально работают 10,5. Теневая занятость составляет примерно 2,6 миллиона.

Из тех людей, которые живут в Украине можно привлечь минимум 2 миллиона.

"Это и молодежь, и люди старшего возраста - 50+. Частично мы говорили в контексте бронирования о людях в розыске и СЗЧ. Это те люди, которые сейчас также не участвуют в рынке труда. Привлечь все эти категории - первая наша цель", - подчеркнул министр.

Второй источник пополнения рынка труда - возвращение украинцев из-за границы.

"Там более 6 миллионов. Мы проводили опрос, знаем, что нужно, чтобы они вернулись. Это деньги на переезд, жилье, школа, больница и дальше работа. С работой здесь проблем не будет. Сейчас Министерство соцполитики открывает украинские хабы, чтобы держать связь и нарабатывать с партнерами программы для возвращения. Вот это главное. Нам нужны украинцы в Украине", - сказал Соболев.

Он отметил, что привлечение трудовых мигрантов не является приоритетом на сегодня.