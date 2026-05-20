Демограф назвала две страны, откуда в Украину могут ехать трудовые мигранты

17:41 20.05.2026 Ср
Из этих двух стран приезжало больше всего работников в Украину до войны
aimg Валерия Абабина
Демограф назвала две страны, откуда в Украину могут ехать трудовые мигранты Фото: Откуда в Украину могут ехать трудовые мигранты (Getty Images)
Украина уже принимала иностранных работников - и это работало. Вопрос в том, повторится ли этот сценарий после войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины имени М.В. Птухи Элла Либанова рассказала в эфире телемарафона.

По словам Либановой, еще до полномасштабного вторжения больше всего иностранцев приезжало в Украину именно из Турции и Индии. Турецкие работники, в частности, активно привлекались к строительству дорог.

"Ну и что, они плохо строили дороги? Абсолютно нет. Так какие претензии к ним? Приехали, поработали, поехали обратно", - отметила она.

В целом, по мнению демографа, в Украину будут ехать преимущественно из более бедных стран - хотя Турция, по ее словам, "явно не беднее Украины".

В то же время Либанова выразила оптимизм относительно послевоенной перспективы. В случае экономического бума в Украину могут приехать и европейцы - так называемые "авантюристы", которые ищут самореализации и нового опыта.

"Кто-то захочет самореализоваться, получить классную запись в CV - это тоже важно", - добавила она.

Ранее мы уже рассказывали, что правительство пока не считает привлечение трудовых мигрантов приоритетом - ставка делается на возвращение украинцев из-за рубежа. Ежегодно население Украины сокращается примерно на 320 тысяч человек.

По оценкам экспертов, даже в самом оптимистичном сценарии реалистично ожидать возвращения лишь до 1,6 млн эмигрантов - остальной демографический дефицит может покрыть лишь управляемая трудовая миграция.

Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
