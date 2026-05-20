Накроет ли Украину волна мигрантов? Демограф дала четкий ответ
В Украине волна обсуждений о возможном массовом наплыве мигрантов может быть частью целенаправленной информационной кампании. Реальные цифры свидетельствуют, что сейчас речь идет лишь о тысячах людей, а не о сотнях тысяч.
Как сообщает РБК-Украина, об этом директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины имени М.В. Птухи Элла Либанова рассказала в эфире телемарафона.
На вопрос, почему именно сейчас возникла эта тема о волне мигрантов и не выглядит ли это как стандартное российское ИПСО, Либанова ответила утвердительно - но с уточнением.
"Выглядит не только как российское. Слишком много совпадений за время. Слишком одновременно начали разгонять эту волну", - сказала она.
По ее мнению, цель - уничтожить единство украинского общества, которое оно получило во время войны.
"Преодолеть объединенную украинскую нацию Россия не может. А гибридная война - она есть гибридная, для того, чтобы кроме военных средств использовать другие", - пояснила демограф.
Миф о зарплатах
"Все разговоры, что иммигрантам будут платить 35 тысяч, а нашим 12 - ну какой работодатель будет платить 35, если он может найти человека за 12? Он что, сам себе враг?" - отметила Либанова.
Иммигранты в основном занимают места, на которые местное население не идет - из-за низких зарплат или непрестижности работы. Если на это место претендуют украинцы - иммигранты туда не попадут, подчеркнула она.
Три преимущества миграционной политики
По ее словам, Украине нужна спокойная и взвешенная миграционная политика, которая должна учитывать, кого именно страна готова принимать и на каких условиях.
Она также назвала три главных направления действий в сфере внешней миграции:
- минимизировать длительный выезд украинцев за границу;
- вернуть как можно больше трудовых и военных мигрантов, а также представителей диаспоры;
- создать системную иммиграционную политику.
Либанова подчеркнула, что все демографические прогнозы свидетельствуют: в будущем Украина будет испытывать дефицит рабочей силы, поэтому этот вопрос придется решать на государственном уровне.
Какие реальные масштабы
Демограф привела официальную статистику разрешений на работу для иностранцев в Украине:
- в 2021 году - 21 тысяча 800;
- в 2024 году - 6 тысяч 100;
- в 2025 году - 9 тысяч 600;
- за 2026 год данные еще формируются.
"Просто масштаб цифр. То есть речь о тысячах людей, не о сотнях тысяч", - сказала она.
Либановой отметила, что не верит в значительно больший приток мигрантов в Украину в ближайшее время.
Украина уже моделирует сценарии
Сейчас специалисты работают над расчетами возможных сценариев миграции.
"Мы сейчас пробуем сделать расчеты, моделируем, что будет, если к нам приедет 100 тысяч из этой страны, 100 тысяч из этой страны", - пояснила Либанова.
Она отметила, что важно учитывать ряд факторов:
- уровень рождаемости среди мигрантов;
- идет ли речь только о работниках;
- будут ли они приезжать вместе с семьями.
По ее словам, все эти параметры нужно просчитать, а решения должны приниматься на основе реальных данных.
Стоит напомнить, что в последние недели в информационном пространстве распространяются новости о трудовых мигрантах из экзотических стран, которые якобы массово приезжают работать в Украину.
В Кабмине заявили, что привлечение трудовых мигрантов не является приоритетом на сегодня.
