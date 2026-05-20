Накроет ли Украину волна мигрантов? Демограф дала четкий ответ

16:19 20.05.2026 Ср
3 мин
В Украине посчитали возможный приток мигрантов и сделали заявление
aimg Ирина Глухова
Накроет ли Украину волна мигрантов? Демограф дала четкий ответ Фото: волну страхов о мигрантах разгоняют сознательно (Getty Images)
В Украине волна обсуждений о возможном массовом наплыве мигрантов может быть частью целенаправленной информационной кампании. Реальные цифры свидетельствуют, что сейчас речь идет лишь о тысячах людей, а не о сотнях тысяч.

Как сообщает РБК-Украина, об этом директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины имени М.В. Птухи Элла Либанова рассказала в эфире телемарафона.

Читайте также: Мигранты или возвращение украинцев? Кабмин назвал приоритет для рынка труда

На вопрос, почему именно сейчас возникла эта тема о волне мигрантов и не выглядит ли это как стандартное российское ИПСО, Либанова ответила утвердительно - но с уточнением.

"Выглядит не только как российское. Слишком много совпадений за время. Слишком одновременно начали разгонять эту волну", - сказала она.

По ее мнению, цель - уничтожить единство украинского общества, которое оно получило во время войны.

"Преодолеть объединенную украинскую нацию Россия не может. А гибридная война - она есть гибридная, для того, чтобы кроме военных средств использовать другие", - пояснила демограф.

Миф о зарплатах

"Все разговоры, что иммигрантам будут платить 35 тысяч, а нашим 12 - ну какой работодатель будет платить 35, если он может найти человека за 12? Он что, сам себе враг?" - отметила Либанова.

Иммигранты в основном занимают места, на которые местное население не идет - из-за низких зарплат или непрестижности работы. Если на это место претендуют украинцы - иммигранты туда не попадут, подчеркнула она.

Три преимущества миграционной политики

По ее словам, Украине нужна спокойная и взвешенная миграционная политика, которая должна учитывать, кого именно страна готова принимать и на каких условиях.

Она также назвала три главных направления действий в сфере внешней миграции:

  • минимизировать длительный выезд украинцев за границу;
  • вернуть как можно больше трудовых и военных мигрантов, а также представителей диаспоры;
  • создать системную иммиграционную политику.

Либанова подчеркнула, что все демографические прогнозы свидетельствуют: в будущем Украина будет испытывать дефицит рабочей силы, поэтому этот вопрос придется решать на государственном уровне.

Какие реальные масштабы

Демограф привела официальную статистику разрешений на работу для иностранцев в Украине:

  • в 2021 году - 21 тысяча 800;
  • в 2024 году - 6 тысяч 100;
  • в 2025 году - 9 тысяч 600;
  • за 2026 год данные еще формируются.

"Просто масштаб цифр. То есть речь о тысячах людей, не о сотнях тысяч", - сказала она.

Либановой отметила, что не верит в значительно больший приток мигрантов в Украину в ближайшее время.

Украина уже моделирует сценарии

Сейчас специалисты работают над расчетами возможных сценариев миграции.

"Мы сейчас пробуем сделать расчеты, моделируем, что будет, если к нам приедет 100 тысяч из этой страны, 100 тысяч из этой страны", - пояснила Либанова.

Она отметила, что важно учитывать ряд факторов:

  • уровень рождаемости среди мигрантов;
  • идет ли речь только о работниках;
  • будут ли они приезжать вместе с семьями.

По ее словам, все эти параметры нужно просчитать, а решения должны приниматься на основе реальных данных.

Стоит напомнить, что в последние недели в информационном пространстве распространяются новости о трудовых мигрантах из экзотических стран, которые якобы массово приезжают работать в Украину.

В Кабмине заявили, что привлечение трудовых мигрантов не является приоритетом на сегодня.

В Кабмине заявили, что привлечение трудовых мигрантов не является приоритетом на сегодня.

Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России
Юрий Дощатов специальный корреспондент Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России